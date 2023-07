Blick nach Neuseeland Gipfeli zum Fussball: Public Viewing der Frauen-WM braucht am frühen Morgen Anlaufzeit Die Zahl der Gäste im entscheidenden Gruppenspiel im Didi Offensiv nahm – wie auch die Spannung – im Verlauf der Partie zu. Der Frauenfussball bewegte bislang in der Szenenbar – die grossen Menschenmassen bleiben aber (noch) aus.

Am frühen Morgen steht ein 11er-Team hinter dem Frauen-Nati-Team – nach und nach trudeln mehr Leute ein. Bild: Juri Junkov

Eine einzige Menschenseele ist am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr am unteren Teil der Feldbergstrasse zu sehen. Ein junger Mann mit FCB-Traineroberteil wartet vor dem Didi Offensiv auf seinen Kumpel, die beiden wollen gemeinsam in der Fussballkulturbar am Erasmusplatz das dritte Gruppenspiel der Schweizer Frauennationalmannschaft in Neuseeland gegen den Gastgeber schauen. Auf allzu viele Gleichgesinnte treffen sie allerdings nicht. «Ich hoffe, es kommen noch mehr Leute», sagt Barkeeper Matthias.

Als die Hymnen gespielt werden, sind acht Menschen im Didi, mit dem Anpfiff werden es elf – wie in einer Fussballmannschaft. Von den drei Bildschirmen, auf denen die Partie flimmert, werden de facto nur zwei genutzt. «Beim letzten Schweizer Match gegen Norwegen waren viel mehr Leute hier – und die Stimmung war super», erzählt Peter. Der Mann aus Riehen trägt wie eine Handvoll anderer ein Nati-Shirt. Vor ihm stehen wie bei den meisten in der Bar ein Kaffee und ein Gipfeli.

Langes Aufwärmen am frühen Morgen

Alle scheinen noch ein wenig Zeit zu brauchen, um richtig wach zu werden. Es ist recht ruhig, doch als das Heimteam nach 23 Minuten den Pfosten trifft, scheint das der Weckruf zu sein. Nach einem Fehlpass schlägt man sich die Hände vors Gesicht, bei einer guten Schweizer Aktion gibt es Applaus. Zur Halbzeit ist der Lärmpegel deutlich höher als zu Spielbeginn, was auch daran liegt, dass inzwischen weitere Besucher in die Bar gekommen sind. Dennoch ist das SRF-Kommentatoren-Duo, das die Fernsehzuschauer mit Sprüchen über Wrestling und Käse amüsiert, weiterhin gut zu hören.

In der Pause verrät Matthias, dass die Frauen-WM-Spiele im Didi Offensiv mit wenigen Ausnahmen («Das Spiel China – Haiti hätte auch bei den Männern nicht viele Leute mobilisiert ...») grundsätzlich gut besucht sind. Dass es nun ausgerechnet beim entscheidenden Gruppenspiel etwas harzt, erklärt er mit der frühen Anstosszeit, die auch für ihn Herausforderungen mit sich bringt: «Ich stehe ständig an der Kaffeemaschine.»

Um 9.58 Uhr hält die Normalität Einzug – in der Bar werden die ersten drei Biere gezapft. In der zweiten Halbzeit steigt die Anspannung, immer mehr Spielzüge werden kommentiert. Es gibt laute «Oooohs» und «Aaaaahs», wenn Ramona Bachmann zu lange mit dem Abschluss zögert oder Ana Maria Crnogorcevic Seraina Piubel zu unpräzise lanciert. Und als Bachmanns Querpass zu Alisha Lehmann an einer Neuseeländerin hängen bleibt, wird schon mal vor Ärger mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen.

Erst erst, dann zwei Dutzend Leute

Weil im Parallelspiel Norwegen den Philippinen einen Treffer nach dem anderen einschenkt, ist allen im Didi klar, dass die Schweiz bei einem Gegentor ausscheidet. Entsprechend angespannt verfolgt man die Schlussphase. Dass Nati-Trainerin Inka Grings in der 86. Minute zwei offensive durch zwei defensive Spielerinnen ersetzt, stösst ebenso wenig auf Zustimmung wie die Tatsache, dass die Nachspielzeit acht Minuten beträgt.

In dieser wird es noch einmal brenzlig im Schweizer Strafraum. «Use, eifach use mit em Ball!», schreit ein junger Mann. Das gelingt, und als der Schlusspfiff ertönt, herrscht kollektive Erleichterung unter den mittlerweile zwei Dutzend Fans, die klatschen und die Fäuste ballen. Sie dürften bald wieder in die Bar kommen, um gemeinsam Fussball zu schauen. Allerdings nicht den Achtelfinalmatch der Schweiz am nächsten Samstag, denn 7 Uhr als Anspielzeit ist selbst dem Didi Offensiv zu früh.