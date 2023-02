Blindenheim Basel «Stadtnah werden unsere Bewohner nicht abgekapselt» – Pierre Jaccoud über 125 Jahre Blindenheim Basel Basler Sehbeeinträchtigte lebten 1900 am Rande der Gesellschaft. Das hat sich geändert: am Kohlenberg wird die Institution Irides AG 2024 mit ihren Klienten den Neubau beziehen. Stiftungsratspräsident Pierre Jaccoud erklärt, was dahinter steckt.

Pierre Jaccoud VR Präsident der irides AG im Interview Kenneth Nars

Herr Jaccoud, das Basler Blindenheim feiert dieses Jahr sein 125 Jahre Jubiläum. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Pierre Jaccoud: Ich bin in erster Linie sehr dankbar. Unsere Arbeit ist in den Köpfen, im Alltag der Basler präsent – das Basler Blindenheim und seine Arbeit ist zu einer Marke geworden. Genau so wie die Besen, Stuhlgeflechte und Körbe, die früher an der Haustüre von Hausierern verkauft wurden.

Haben diese auch bei Jaccouds geklingelt?

Oh ja, ihre Besuche gehören zu meinen Kindheitserinnerungen. Diese Besen hielten übrigens am längsten (lacht).

Die Werkstatt der Irides gilt als Aushängeschild ihrer Institution. Wie hat sich dessen Image geändert?

Besen werden bis heute hergestellt – ein legendäres Beispiel ist unser Bürstenmacher, zu dem die Kunden teils aus Hamburg kommen. Anfang 1900 waren die Werkstätten aber Unorte abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Wir arbeiten stetig daran, das stigmatisierte Image loszuwerden.

Ihr Laden am Spalenberg lässt nicht erahnen, dass die Produkte von Beeinträchtigten stammen.

Mit Absicht! Weg vom Almosen Gedanken sehen die Kunden zuerst Designmöbel oder Flechtereien. Erst später erfahren sie, dass diese in Behindertenwerkstätten hergestellt werden – so wächst der Respekt vor der Arbeit.

Ein Teil der Inklusionsarbeit?

Ja, wir wollen damit zeigen: Die Sehbeeinträchtigten bewegen sich mitten drin im Stadtleben, in unserer Gesellschaft. An drei Arbeitstischen kann man ihnen zusehen – allerdings diskret.

Wie unterscheidet sich die Arbeit in der Werkstatt vom normalen Arbeitsmarkt?

Da besteht kein Leistungsdruck, die Abläufe sind deutlich langsamer. Das hat aber auch einen enorm hohen Betreuungsaufwand zur Folge – auf fünf Handwerkende braucht es eine Fachperson mit Zusatzausbildung - also z.B. Flechter oder Möbelschreiner mit Kenntnissen in Agogik.

Gibt es Bewohner, die im ersten Arbeitsmarkt arbeiten?

Oh ja, einige – oft fehlt ihnen dann die Energie für den Haushalt und sie sind froh um Unterstützung. Andere wollen und können selbstständig wohnen, was immer das oberste Ziel ist.

Ihr Neubau entsteht am bisherigen Ort an der Kohlenberggasse 20. Was sind die Gründe für den Umbau?

Bei der Eröffnung gehörte das Pflegeheim zum regional Ersten mit Einzelzimmern – 30 Jahre später entspricht es nicht mehr den Anforderungen. Daher der Neubau, der ein Ausdruck des schnellen Wandels ist.

Stand die Erneuerung des Baus je zur Debatte?

Wir mussten abwägen, ob und wie wir das Angebot des betreuten Wohnens weiterhin aufrechterhalten können. Ausserhalb der Stadt zu bauen, wäre billiger geworden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in der Stadt zu bauen. So werden die Bewohnenden nicht abgekapselt, sondern integriert.

Entstehen dabei auch Schwierigkeiten?

Wenn Trottoirs aus dem Stadtbild verschwinden, fehlen wichtige Orientierungshilfen und Hundeverbote schliessen auch unsere Bewohner mit ihren Blindenhunden aus – aber meist ist es mit einem Telefon bei der Stadtverwaltung getan.

Etliche Pflegeheime ziehen an den Stadtrand.

Ja, nicht nur vor einem Jahrhundert galt: «Mit den Siechenhäusern vor die Stadt.» Auch heute sind wir eine der letzten sozialen Institutionen inmitten der Stadt. Wir möchten die Menschen aber nicht aus dem Lebensumfeld, das sie sich gewohnt sind, reissen.

Auch Sie haben den Pflegebereich vorübergehend auf die Chrischona verlegt.

Ja, das Provisorium kommt uns während des Umbaus entgegen. Allerdings haben wir leider Bewohner verloren, und das nicht nur wegen der Pandemie: der Standort ist für einige Angehörige nicht attraktiv.

Hatte die Auslagerung ein finanzielles Defizit zur Folge?

Ja, leider. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Neubau ein neues Klientel dazugewinnen.

Suchen vermehrt junge Sehbeeinträchtigte Ihre Unterstützung?

Im Gegenteil: der Anteil an jungen Menschen, die von Geburt an oder durch einen Unfall erblinden, nimmt glücklicherweise ab. Zunehmend betreuen wir Betagte oder auch Menschen mit Mehrfachbehinderung.