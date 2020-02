BLKB eröffnet Niederlassung am Barfi

Bei der Niederlassung am Barfi handelt es sich um eine sogenannte Beratungsbank der BLKB ohne klassisches Schalterangebot. Im Zentrum steht die Beratung zu Themen, bei denen bestehende oder künftige Kunden in einem persönlichen Gespräch Orientierung und Antworten auf ihre Fragen wünschen. Wenn Kundinnen und Kunden Hilfe beim Bargeldbezug am Bancomaten brauchen, werden sie von den Mitarbeitenden der Niederlassung unterstützt, wie die BLKB am Montag mitteilt.

Insgesamt werden 21 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz am Barfi haben. Das Erdgeschoss umfasst einen Kundenbereich mit Service Points, eine Lounge, Beratungszimmer und eine 24h-Selbstbedienungszone mit Bancomaten für Ein- und Auszahlungen. Im zweiten Stock befinden sich die Büroräumlichkeiten der Mitarbeitenden. Der bisherige Standort am Bankenplatz wird laut der BLKB Ende Februar 2020 aufgegeben.

Öffnen wird die neue Niederlassung ihre Türen am 13. Februar.