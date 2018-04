Der Tausch hilft nur darüber hinwegzutäuschen, dass Blocher als Verleger eine Niederlage eingefahren hat. Er erreichte mit der «Basler Zeitung» nicht, was er erreichen wollte. In der Region konnte sie zwar Zwietracht sähen, aber keine politischen Erfolge erringen. Überregional blieb sie so unbedeutend wie zuvor, ausser dass sie in der Wandelhalle des Parlaments eine etwas bessere Beachtung gefunden hat. Dass sie in Deutschland als Leseempfehlung der AfD gilt, ist eine Ehre, die selbst Blocher nicht stolz machen sollte.