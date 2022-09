Blockiert Nach über 400 Tagen: Facebook gibt Basler Stadtbuch wieder frei Facebook sperrte die Seite des Basler Stadtbuchs der Christoph Merian-Stiftung, weil dort ein scheinbar umstrittener Post geplant war. Nun – nach über einem Jahr – gibt die Social Media-Plattform dem historischen Lexikon wieder die Freigabe

Die Christoph Merian-Stiftung teilt am Freitag mit, dass die Seite ihres Basler Stadtbuches auf Facebook wieder freigeschalten worden sei. Dies berichtet die Schweizer Depechen Agentur SDA am Freitag. 2021 war diese Seite gelöscht worden. Den Anlass gab ein von der Christoph-Merian-Stiftung eingeplanter Post zum Maurerstreik 1903 in Basel, der den späteren italienischen Diktator Benito Mussolini als Streikführer zum Inhalt hatte. Noch bevor dieser zeitgeschichtliche Post online ging, interveniert Facebook und löschte die ganze Seite.

Seit dem 19. September kann die Stiftung ihr Stadtbuch wieder online verwalten, darüber freut sie sich auf Facebook mit einem ersten Post nach über 400 Tagen Sperre. Seither gibt es wieder täglich einen Eintrag.