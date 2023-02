Boom nach Corona 2023 könnte in Basel ein Tourismus-Rekordjahr werden Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Übernachtungen in Basel stark erholt, sie liegt aber noch unter Vor-Corona-Niveau. Für das angelaufene 2023 stehen die Vorzeichen gut.

In Basel sind zuletzt viele neue Hotels (im Bild die Dachterrasse des Märthof) eröffnet worden. Die Kapazitäten für ein weiteres Wachstum wären also vorhanden. Juri Junkov

Die Touristen sind zurück in der Stadt: 1,3 Millionen Logiernächte wurden 2022 in den Basler Herbergen gezählt. Das sind 66 Prozent mehr als im Vorjahr, das stark von Corona geprägt war, und noch 8,6 Prozent weniger als 2019, dem bisherigen Rekordjahr. Der Basler Tourismus erholt sich damit rascher von den Verwerfungen der Pandemie als gedacht.

Neue Rekorde im August, September und Dezember 2022

Nach einem schwierigen Start in den ersten drei Monaten erlebte die Stadt einen tollen Sommer und Herbst; in den Monaten August, September und Dezember wurden sogar neue Rekordwerte verzeichnet. Dazu trugen die vielen Übernachtungen wegen des Eidgenössischen Schwingfestes und Zionistenkongresses (August), des Europäischen Pathologiekongresses (September) und des Weihnachtsmarktes (Dezember) bei.

Der Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren auch strukturell verändert: «Der Schweizer Markt ist wichtiger geworden», betont Tourismus-Direktorin Letizia Elia. Gegenüber 2019 hat die Zahl der Gäste aus der Schweiz im Jahr 2022 um knapp 13 Prozent zugenommen, in einem ähnlichen Umfang hat demgegenüber die Zahl der europäischen Gäste abgenommen. Mit 537'000 respektive 539'000 Übernachtungen waren die Märkte Schweiz und Europa im vergangenen Jahr fast genau gleich gross. Bei Basel Tourismus hofft man nun, dass Europa in den kommenden Jahren weiter zulegt, ohne dass der von Corona ausgelöste Boom bei den Schweizer Gästen wieder einbricht.

Amerika schwächelte 2022 mit einem Minus von 18 Prozent gegenüber 2019 noch, zeigte aber bereits starke Aufwärtstendenz. Die Gäste aus Asien blieben zahlenmässig fast 50 Prozent unter dem Jahr 2019 zurück. Auch hier setzte eine Erholung ein, mit einem Anteil von nicht einmal fünf Prozent an allen Übernachtungen sind diese für den Erfolg Basels allerdings nicht entscheidend. Die Imagekampagne «This is Basel» von 2022 spielte mit den gängigen Schweiz-Klischees wie Berge und Seen, bezog diese aber auf Sehenswürdigkeiten der Stadt (siehe Video unten).

Basel als Reiseziel abseits der Schweiz-Klischees

Dieses Video auf Englisch brachte es auf Youtube auf immerhin 2,2 Millionen Klicks. Youtube / Basel Tourismus

Der Tourismus ist noch nicht ganz auf Vor-Pandemie-Niveau, dennoch sagt Raphael Wyniger, Präsident des Basler Hotelier-Vereins: «Anfang 2022 hätten wir dieses Ergebnis unterschrieben.» Die Herausforderungen für die Hotels bleiben aber gross, denn: Die Kapazitäten sind in den vergangenen Jahren – noch vom Boom vor Corona induziert – ausgebaut worden, entsprechend ist die Auslastung gesunken. Diese lag 2022 durchschnittlich noch bei 52,5 Prozent, 2019 waren es 64,6 Prozent gewesen. Die Zimmerauslastung ist unter der Woche viel stärker gesunken als am Wochenende. Das ist einfach erklärbar: «Der Freizeittourismus hat in den letzten Jahren zugelegt, umgekehrt ist der Geschäftstourismus noch nicht zurück», betont Elia.

Verhaltener Optimismus angesichts geopolitischer Unwägbarkeiten

Für das angelaufene Jahr geben sich die Touristiker verhalten optimistisch: Wyniger prognostiziert ein kleines Plus gegenüber 2022. «Wir werden aber vermutlich hinter dem Rekordjahr 2019 landen», glaubt er. Die Zurückhaltung ist angesichts der geopolitischen Unwägbarkeiten verständlich. Mit Blick zurück auf den erfolgreichen Sommer und den Dezember 2022 scheint es aber durchaus möglich, dass der Basler Tourismus dieses Jahr neue Rekorde ansteuert.