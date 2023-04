Botanischer Garten Prachtexemplare wurden gezügelt: 8-Meter-Palme fühlt sich wohl im neuen Basler Tropenhaus Ende Mai wird das neue Tropenhaus des Botanischen Gartens der Universität Basel nach vier Jahren Bau- und Umzugszeit eröffnet. Ein Blick hinter die Kulissen der Vorbereitungsarbeiten.

Ein Gigant: Der acht Meter hohe und über hundertjährige Palmfarn musste ins neue Tropenhaus, bevor die Seitenwand eingesetzt wurde. Kenneth Nars (21. 4. 2023)

Im Neubau des Tropenhauses fahren seit Monaten die Schubkarren ein und aus und es grünt bereits üppig. Die Pflanzen brauchen Zeit, sich zu entwickeln, daher laufen die Pflanzarbeiten im Neubau schon ein ganzes Jahr. Noch ist dieser jedoch nicht öffentlich zugänglich. Was machen die da eigentlich die ganze Zeit?

Bruno Erny, Leiter des Botanischen Gartens der Universität Basel, erklärt das gern: «Die Leute ahnen nicht, welcher Aufwand in der Neuanlage steckt. Im Moment müssen wir zum Beispiel tausend neue Pflanzenschilder gravieren und im Tropenhaus verteilen.» Gleichzeitig werden im neu angelegten Teich die tropischen Wasserpflanzen und Aufsitzerpflanzen wie etwa Bromelien auf die im Boden verankerten Baumstämme gesetzt. Auf denen sollen sie dann wachsen.

Pflanzen mit Baggern und Kranen geborgen

2019 wurde das alte Tropenhaus abgerissen. Es war nach 50 Jahren so sanierungsbedürftig, dass ein Neubau nötig war. Damals hat Ernys Gärtnerequipe versucht, möglichst viele Pflanzen zu retten. Einige der besonders grossen mussten mit schwerem Gerät wie Baggern und Kranen geborgen werden. Es wurde eigens ein Provisorium erstellt, um sie einzulagern. Mittlerweile ist das Provisorium so gut wie leer und wird im August abgebaut. Die Pflanzen sind in den Neubau gezügelt worden, der im Herbst 2022 fertiggestellt war.

Erny erklärt die Neuanlage: «Wir zeigen den Tieflandregenwald, der sich um den Äquatorgürtel zieht. Die Besucherinnen und Besucher sollen die besonderen, üppigen Wuchsformen des tropischen Regenwaldes in ihrer Vielfalt erleben, ohne dass wir dabei streng nach Kontinenten unterteilen. Für Laien sind gewisse Pflanzen ja doch recht ähnlich.» Einmalig in der Schweiz ist zudem das neu geschaffene Nebelwaldhaus, das direkt ans Tropenhaus grenzt.

Im Neubau gibt es mehr Licht und Wurzelraum – das gefällt den Pflanzen

Die Bedingungen im Tropenhaus sind besser als je zuvor. Die Pflanzen können jetzt bis zu anderthalb Meter tief wurzeln. Das bekommt ihnen extrem gut. «Gerade die Bäume wachsen gewaltig. Wir müssen ständig schneiden. Alles wächst so üppig, dass wir einen Camion voll Schnittgut pro Jahr herausnehmen. Im Neubau gibt es viel mehr Licht und Wurzelraum», freut sich Erny.

Beste Referenz ist der bald hundertjährige Palmfarn Cycas edentata, für den die Gärtnerequipe enormen Aufwand betrieben hat. Er war das Prachtstück des alten Tropenhauses. Undenkbar, ihn wegen des Abrisses zu fällen. Das Problem: Es gibt in der ganzen Schweiz kein Gewächshaus, das für die acht Meter hohe Pflanze hoch genug ist und somit als Unterschlupf hätte dienen können. Schliesslich liess sich der Besitzer eines beheizten Lagerhauses erweichen, das zufällig ein Glasdach hatte. Dort stand der Palmfarn dann zwei Jahre im Exil.

Einmalig in der Schweiz: Das neue Nebelwaldhaus

Er war dann auch die erste Pflanze, die in den Neubau geschafft wurde. Wegen seiner Höhe musste er nämlich hinein, bevor die letzte Seitenwand geschlossen wurde. Einfach war das nicht, so Erny: «Der Palmfarn wiegt samt seinem zwei Meter grossen Wurzelballen an die acht Tonnen. Offenbar hat der im Provisorium noch zugelegt. Wir hatten sein Gewicht jedenfalls kräftig unterschätzt und mussten mitten in den Arbeiten notfallmässig einen grösseren Kran anfordern.» Der Palmfarn dankt den Aufwand bereits, wie Erny berichtet: «Er bildet überall am Stamm Brutknospen. Das hat er noch nie getan. Ihm ist offensichtlich wohl am neuen Ort.»

Im neuen Tropenhaus stehen aber längst nicht nur dieselben Pflanzen wie vorher. «Wir haben die vier Jahre genutzt, Stecklinge und Sämlinge zu ziehen. Wir haben auch rege mit befreundeten botanischen Gärten getauscht, um neue Arten zeigen zu können. Ausserdem haben wir mit enormem Aufwand neue Pflanzen aus Ecuador und Costa Rica importiert und es geschafft, dass fast alle nach den langen Transport überlebt haben.»

Impression aus dem Nebelwaldhaus, wo klimatisch ganzjährig Herbst herrscht. Bild: Kenneth Nars

Ernys besonderer Stolz ist das neue Nebelwaldhaus. Bergnebelwälder ziehen sich entlang dem Äquator in einer Höhe von 1800 bis 2500 Metern um die Erde. Das vorherrschende Klima ist kühler und feuchter als in den Tieflandregenwäldern. «Es herrscht ewiger Oktober», wie Erny es pragmatisch ausdrückt. Entsprechend muss dieser Teil des Gewächshauses im Sommer gekühlt werden, da die Pflanzen keine Temperaturen jenseits von 28 Grad ertragen.

Auch die «Stinkpflanze» ist wieder am Start

Gezeigt werden dort zahlreiche Orchideen, Bromelien, Aronstab- und Gesneriengewächse. Pünktlich zum Tag der offenen Tür Ende Mai wollen die Gärtnerinnen und Gärtner übrigens auch die Titanwurz ein weiteres Mal am Start haben. Wenn alles klappt wie erhofft, werden die Besucherinnen und Besucher am Eröffnungstag am 27. Mai bereits die Knospe sehen können. Bis sie sich öffnet und für drei Tage und Nächte ihren berühmten Gestank verbreitet, wird es wohl August werden.