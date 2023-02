Botschaft Bund spricht 226 Millionen Franken für Agglomeration Basel: Die Verlängerung der Tramlinie 8 soll 2026 starten Am Mittwoch gab der Bundesrat bekannt, welche Infrastrukturprojekte er in der Agglomeration Basel mitfinanzieren will. Nicht dabei ist das Projekt Zuba. Gespräche mit Bern stehen aus.

Der Bund spricht 8,2 Millionen Franken für die Verlängerung der Tramlinie 8 bis Läublinpark in Weil am Rhein. Kenneth Nars / BLZ

Der Bund will Infrastrukturprojekte der trinationalen Agglomeration Basel mit 226 Millionen Franken unterstützen. Es geht um das Agglomerationsprogramm der vierten Generation, zu welcher der Bundesrat am Mittwoch die Botschaft zuhanden des Parlaments beschlossen hat.

226 Millionen Franken entspricht einer Beteiligung von 40 Prozent an den Gesamtinvestitionen. Laut «Agglo Basel» gehören zu den wichtigsten Projekten, welche Unterstützung erhalten haben, die drei Tramprojekte Letten, Petersgraben und die Verlängerung des Trams 8 bis Läublinpark.

Tramprojekte sollen 2026 starten

Der Zustupf für die Umleitung des 16ers via Petergraben erhält vom Bund einen Zustupf von 7,8 Millionen Franken, die Verlängerung der Tramlinie 8 durch die Binningerstrasse bis in den Raum Gartenhof in Allschwil (Letten) unterstützt der Bund mit 30,2 Millionen Franken und die Verlängerung bis Läublinpark in Weil am Rhein erhält 8,2 Millionen Franken.

Für alle drei Tramprojekte ist der Baustart im Jahr 2026 vorgesehen, wie Patrick Leypoldt, Direktor von Agglo Basel sagt.

Kein Geld für Zuba

Wie zu erwarten war, erhält der Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) keine finanzielle Unterstützung durch den Bund. Dass das Projekt, welches eine bessere Erschliessung des boomenden Bachgraben-Areals in Allschwil vorsieht, beim Bund keine Priorität hat, wurde schon im letzten Sommer bekannt und stiess im Baselbiet auf grosses Unverständnis.

In der jetzt vorliegenden Botschaft des Bundesrates heisst es, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis beim Zuba ungenügend sei. Weiter liege keine fundierte Analyse zu möglichen Alternativen vor, etwa die konsequente Förderung von Velo und öffentlichem Verkehr bei gleichzeitigem Ausbau von Sharingangeboten.

Gespräche mit dem Bund

Der Verkehrsclub beider Basel (VCS) zeigt sich erfreut über die Botschaft des Bundesrats und schreibt: «Wir fordern, dass nun innert zwei Jahren die Velovorzugsroute an den Bahnhof Basel SBB erstellt und die Planung für die Tramlinie ins Bachgrabengebiet abgeschlossen sind.»

Anders als für den VCS ist der Zuba für Patrick Leypoldt noch nicht vom Tisch. Schon im Herbst 2022 habe sich der Bund bereiterklärt, die Agglomeration Basel zu unterstützen, um für den Zuba im Aggloprogramm der nächsten Generation eine Lösung zu finden, die er mitfinanzieren will.

Leypoldt zeigt sich zuversichtlich: «Der Bundesrat hat den Handlungsbedarf für die bessere Erschliessung des Entwicklungsraumes Allschwil-Bachgraben anerkannt.» Die Gespräche zwischen den beiden Basel, Frankreich und dem Bund zum Projekt Zuba würden demnächst starten. «Wir haben bis Mitte 2025 Zeit, das Projekt weiterzuentwickeln und eine Eingabe für das nächste Agglomerationsprogramm zu machen.»