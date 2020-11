Bowling-Arena öffnet zeitgleich: neuer Countdown für die Kinos im Stücki

Am 30. Oktober hätten bereits die Champagnerkorken knallen sollen. Alles war angerichtet für die Einweihung des grossen Multiplex-Kinos im Basler Stücki. Doch die Einweihung fiel Corona zum Opfer. Nun ist der Countdown neu angesetzt worden. Die Eröffnungsfeier soll am 16. Dezember stattfinden. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist allerdings höchst unklar. Die Kinobetreiberin, die Arena Cinemas, gibt sich zweckoptimistisch. «Wir sind zuversichtlich, dass die Coronazahlen bis dahin so weit gesunken sind, dass wir die Eröffnung durchführen können», sagt Arena-Cinemas-Sprecher Beat Glur.

Die Verschiebung der Kinoeröffnung bringt immerhin den Vorteil, dass gleichzeitig die Bowlingarena in Betrieb gehen kann. Die 14 Bahnen sollen dazu beitragen, dass das Stücki vom verwaisten Einkaufstempel zum Begegnungsort wird – bestenfalls mit Ausstrahlung über die Grenze hinaus. Schliesslich ist Weil am Rhein nur einen Steinwurf entfernt.

Stücki will mit modernster Technologie dagegenhalten

Unbeschwert dürfte die Kinobetreiberin der Zukunft gleichwohl nicht entgegenblicken. Die finanzielle Situation ist bereits jetzt schwierig. Im konkreten Fall bezahlt Arena Cinemas bereits Miete, ohne einen Rappen umzusetzen. Selbst bei einer Eröffnung der Säle im Winter wird es wegen der Abstandsregelungen keine ausverkauften Vorstellungen geben. Glur will keine Zahlen nennen, verweist aber auf den Umsatzeinbruch in der Kinobranche, der schweizweit auf rund 70 bis 80 Prozent beziffert wird.

Getrübt werden die Aussichten nicht nur durch Corona, sondern auch durch den Strukturwandel der Branche. Statt ins Kino zu gehen, bleiben die Menschen für Filmabende vermehrt zuhause und greifen für Streamingplattform-Betreiber wie Netflix in die Tasche. Glur sagt, dass Arena Cinemas mit modernster Technologie dagegenhalten werde: Im Stücki sind zwei der grössten Leinwände der Schweiz aufgestellt worden. «Und selbst die besten Heimkinos haben nicht so eine gute Tonqualität wie die Kinos», meint er. Für den auswärtigen Kinobesuch spreche aber auch das Gemeinschaftserlebnis. Ob dieses aber am geplanten Eröffnungstag in 39 Tagen möglich sein wird, steht in den Sternen.