Frühmorgens am Dienstag kam es in einem Parkhaus an der Basler Schlachthofstrasse zu einem Brand, der zwei Autos beschädigte. Verletzt wurde niemand. Bemerkt hatten den Brand Unbeteiligte, welche die Feuerwehr alarmierten, so die Basler Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Die genaue Brandursache sei noch nicht geklärt, eine technische Ursache könne allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Basel-Stadt sucht nun Zeugen.