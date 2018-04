Im Fasnachtszelt auf dem Lindenhof wird fleissig gepfiffen. Die jungen Zürcherinnen - es sind vorwiegend Mädchen - üben sich am Piccolospiel, also an der hohen Basler Fasnachtskunst. Denn mit Schlegeln ein Trommelböcklein zu bearbeiten, das schafft man bald. Doch Griffe und noch schlimmer der Ansatz: Ein Klassiker. Schaffst du es, einen Ton aus der Flöte zu bekommen? Die Mädchen mühen sich ab.

Denn es ist die Fasnacht, die das kulturelle Bild von Fasnacht nach wie vor prägt. Die den nötigen Wiedererkennungseffekt bietet. Der Gastauftritt Basels am Sechseläuten dauert noch übers Wochenende bis am Montag, wenn der Böögg verbrannt wird. Hier auf dem Lindenhof präsentiert sich der Kanton.

Ein kleines Volksfest

Ein bisschen ist es wie an einer Gewerbeschau. Plakatwände und Boxen überall, ein bisschen auch wie an einem kleinen Volksfest, denn überall gut besuchte Festgarnituren. Und nicht nur das Fasnachtszelt, auch die Infobox zur Fasnacht erfreut sich an diesem Samstag eines ordentlichen Andrangs.