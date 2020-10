Brutschins Unwissen über Arbeitsbedingungen: Kanton weist Verantwortung von sich

60 polnische Bauarbeiter krüppeln in der Basler Kehrichtverbrennungsanlage. Sieben Tage die Woche in Zehnstundenschichten. Die bz hat gestern die Missstände ans Licht gebracht. Zuständig für Arbeitsbewilligungen ist beim Kanton Basel-Stadt das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), das dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) von SP-Regierungsrat Christoph Brutschin angegliedert ist. Verantwortung für die ausgebeuteten Arbeiter scheint der Kanton nicht übernehmen zu wollen.

Das AWA betrachtete diese Regelung offenbar als nicht bindend und sah sich legitimiert, der deutschen Firma Hoffmeier AG, eine der von den Industriellen Werken Basel (IWB) beauftragten Unternehmen, nachträglich eine Bewilligung für Sonntagsarbeit auszustellen. Das Gesuch wurde am 17. September 2020 eingereicht – für die Sonntagsarbeit vom 13. September. Unter «Bemerkungen» steht in der Bewilligung:

Ohne den Arbeitseinsatz am Sonntag kann die Anlage nicht rechtzeitig in Betrieb gehen.

Grund genug für das AWA, selber gegen das Gesetz zu verstossen? Brigitte Meyer, Generalsekretärin des WSU, lässt ausrichten: «Bewilligungen für Sonntagsarbeit werden vom Gesuchsteller in der Regel vorgängig eingeholt, eine nachträgliche Bewilligung ist jedoch statthaft.» Das Seco wollte mit Verweis darauf, dass es «die genauen Umstände» nicht kenne, keine Stellung nehmen.

Keine Auskunft wollte das AWA gestern darüber geben, inwiefern sie von den vergangenen Gesetzesverstössen gegen die Firma Naftomontaz Kenntnis gehabt hat, welche die 60 polnischen Arbeiter unter Vertrag hat. Bereits 2019 war die Firma wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen den Gesamtarbeitsvertrag mit 48070 Franken gebüsst worden. Ebenso wenig antwortete das AWA darauf, für wie viele Firmen Bewilligungen erstellt worden sind für die Revisionsarbeiten in der Basler Kehrichtverbrennungsanlage (KVA).

Im steten Ringen darum, wer Verantwortung zu übernehmen hat, stellt das AWA klar: «Wie allgemein bekannt, sind bei allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen die Sozialpartner für die Kontrolle und die Abklärung zuständig. Das ist im Bauhaupt- und im Baunebengewerbe der Fall.» Erst wenn diese die Verstösse nachgewiesen und dokumentiert an die kantonalen Behörden übergeben hätten, hätten diese die Aufgabe, eine Sanktion zu verhängen.

Regierungsrat Brutschin kritisiert das System

Die Aufgabenteilung ist auf Bundesebene so vorgegeben. «Selber hätte Basel-Stadt bei den damaligen Gesetzesarbeiten eine aktivere Rolle für die Kantone bevorzugt», lässt das AWA verlauten. Departementsvorsteher Christoph Brutschin will diesen Punkt im Telefonat mit der bz nochmals unterstrichen haben. Das heutige System, so der Sozialdemokrat, enge den Kanton bei den Kontrollen zu stark ein. Diese sind an die Arbeitsmarktkontrolle des Baugewerbes ausgelagert.

Brutschin bringen die Zustände auf der Baustelle allerdings in zweifacher Hinsicht unter Druck. Als WSU-Vorsteher hat er auch die Oberaufsicht über die öffentlich-rechtliche IWB. Diese betreiben die Basler KVA und müssen die Baustelle als Bauherrin verantworten.