BScene 2020: Welchen Newcomer wollt ihr am Festival sehen?

In den angehängten Fragebogen beweisen Anouchka Gwen & The Seeds, Lila Martini, MadeByK und Finn Today ihren Sinn für Humor und stellen sich dabei selber vor. In den Links zu den Hörbeispielen lässt sich einiges entdecken. Das Voting endet am 2. Februar.

Die BScene 2020 lockt am 17. und 18. April mit einer Werkschau des regionalen Musikschaffens. Das Programm der 24. Ausgabe des Basler Festivals steht fest und wird demnächst bekannt gegeben. Doch die Programmgruppe hat zudem vier Newcomer-Acts gewählt, die würdig wären, ihr Können im Rahmen der BScene zu präsentieren. Aber es sind nur noch zwei Slots frei. Also entscheidet das von der bz durchgeführte Voting, welche beiden Acts am diesjährigen Festival auftreten dürfen.

Name: Finn Today

Anzahl Bandmitglieder: Solokünstler aber live zu viert.

Durchschnittsalter: 24

Homepage: www.instagram.com/finn_today

Stilbeschrieb: Eine Mischung aus Pop, RnB und elektronischer Musik.

Wir klingen am ehesten wie...: Troye Sivan.

Das können nur wir: Die Nachbarn eine Stunde lang mit einem einzigen Liedausschnitt verärgern.

Welches Alltagsgeräusch beschreibt Euch? Das Wasserplätschern beim Händewaschen.

Was fehlt der BScene 2020, wenn ihr nicht spielt? Ein Newcomer Act namens Finn Today mit einer Mischung aus Pop, R&B und elektronischer Musik.

Wer ist aktuell der beste Basler Act? Carvel'.

Ihr könnt morgen für ein Jahr auf Welttour, was sagt Ihr? Hey Siri, suche «Packliste für Welttour».

Eine Textzeile in Eurem Set, auf die ihr besonders stolz seid: "A picture is worth a thousand words but none of them are real in a fake world."

Eine Zeile, die ihr eines Tages noch verbessern wollt: "You know that misery loves company so please don't hesitate to contact me."

Euer bester Song lebt von: einer eingängigen Melodie.

Wo seht Ihr Euch in zehn Jahren? An der BScene 2030 – als Act oder als Zuschauer.

Musik-Beispiel