Budget Grosser Rat fordert 130'000 Franken für Frühschwimmen und längere Öffnungszeiten der Basler Gartenbäder Die Basler Gartenbäder sollen in der Hauptsaison abends eine Stunde länger und morgens bereits um sechs Uhr geöffnet sein. Dafür hat die SP-Grossrätin Barbara Heer zwei Budgetpostulate eingereicht.

Frühschwimmen soll bald auch im Bachgraben möglich sein. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Frühschwimmen um sechs Uhr, dieses Angebot gibt es bisher nur im Gartenbad St.Jakob. In ihrer Motion fordert SP-Grossrätin Barbara Heer, dass dies in Zukunft auch in den Gartenbädern Bachgraben und Eglisee möglich wird. Zudem fordert die Grossrätin in einer zweiten Motion, dass die Öffnungszeiten der drei Gartenbäder in Basel ausgeweitet werden. Somit sollen sie in der Hauptsaison bis um 21 Uhr, statt 20 Uhr offen sein.

Der damit verbundene Personalaufwand kostet den Kanton gesamt 130'000 Franken. Dieser Budgetierung für das Jahr 2024 hat der Grosse Rat in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt. In ihrer Motion schreibt Heer: «Die Ausweitung des Angebots soll mit der Schaffung sicherer und zeitlich verbindlicher Stellen einhergehen.» Es sei wichtig, dass keine Temporärstellen mit schlechten Arbeitsbedingungen geschaffen würden, sagt die Grossrätin.

Frühschwimmen ist ein beliebtes Angebot

Erziehungsdirektor Conradin Cramer findet, dass man mit der jetzigen Situation, nämlich mit spontanen Öffnungszeiten, besser fahre, da sich dies bewährt habe. Die Gartenbäder dürfen heute situativ länger als 20 Uhr geöffnet haben. Dies wisse man jedoch nicht im Voraus und das erschwere die Planung im Alltag, findet Barbara Heer. Sie betont, dass man jederzeit bei schlechtem Wetter früher schliessen könne.

Das Frühschwimmen sei ein beliebtes Angebot, jedoch sieht Cramer bei einer Ausweitung auf die anderen Gartenbäder keinen grossen Mehrwert, da «sich die jetzigen angefressenen Nutzer verteilen und es keine grosse Steigerung an Besucherzahlen frühmorgens geben würde». Zudem bestehe das Angebot im St.Jakob, da das Schwimmerbecken einen separaten Zugang habe und beheizt sei.