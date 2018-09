Conradin Cramer ist selber begeisterter Skifahrer. «Und ich habe tolle Erinnerungen an die Skischullager», sagt der Basler Erziehungsdirektor. «Gerade für Kinder aus der Stadt ist es grossartig, wenn sie während ihrer Schulkarriere mindestens einmal in ein Skilager können.» Damit die «auch pädagogisch wertvollen Wochen» weiter stattfinden können, will das Erziehungsdepartement künftig einen höheren Teil der Lagerkosten übernehmen.