«Bücheli Bar» in der Steinenvorstadt ist wieder offen

Letzten Freitag, 23. Mai, musste die «Bücheli Bar» in der Steinenvorstadt schliessen. Grund war das wiederholt Nicht-Einhalten der Vorschriften der Covid-19-Verordnung. Nun teilt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt in einer Medienmitteilung mit, dass die Bar per sofort wieder öffnen kann.

Der Betreiber der Bar habe mittlerweile sichergestellt, dass er die Auflagen der Covid-19-Verordnung einhalten könne, heisst es in der Mitteilung. Dies wurde heute, Mittwoch, vom Gesundheitsdepartement nach Kontaktnahme des Betreibers gemeinsam mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement überprüft. Die Bar ist per sofort wieder offen.

Doch weiterhin gilt für alle Betreiber das Einhalten der Covid-19-Verordnung. Die Behörden werden weiter kontrollieren und wenn nötig intervenieren.