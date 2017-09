«Dojo» ist japanisch und bedeutet «Raum des Weges». Dojo, so hat Jana Kalbermatter ihr Gerät getauft. Der Prototyp erinnert irgendwie an einen Lockenstab, kann aber viel mehr: «Dojo lässt dich deine ganz persönliche Museumsführung erleben», sagt Kalbermatter. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Industrial Design hat die Walliserin und Wahlbaslerin ein Konzept entwickelt, das jedoch nicht mit den Audiogeräten zu verwechseln ist, die uns heute durchs Museum führen. Dojo, so Kalbermatter, sei ein «Smart Device», verbunden mit Raumsensoren und einer Software. «Es erkennt die Werke in deiner Nähe, und du kannst per Knopfdruck jene Werke speichern, die dir besonders gefallen haben.» Zu Dojo gehören auch digitale Museumspläne, welche die Besucherdichte in den Räumen anzeigen.

Kalbermatter ist gelernte Grafikerin. Während eines Praktikums habe sie realisiert, dass ihre Leidenschaft über den Bildschirm hinaus gehe – «meine Projekte hatten oftmals einen installativen Aspekt.» Deshalb habe sie sich entschieden, den Studiengang zum «Bachelor Industrial Design» in Basel in Angriff zu nehmen. Den Abschluss versteht sie als Sprungbrett: In den kommenden Monaten wolle sie sich auf die Suche nach Investoren und einem Softwareentwickler machen, sagt sie. «Ich kann mir vorstellen, dass mein Projekt bei den Museen auf Interesse stösst. Mit Dojo könnten sich die Häuser besser vernetzen und die Profile ihrer Besucher schärfen.» Im Bereich der digitalen Museumsführung bestehe Potenzial, so Kalbermatter weiter. Dojo solle aber nichts mit Sozialen Medien zu tun haben: «Ich verstehe es eher als anonymes Gerät.»

Einen «speziellen Aspekt» habe sie noch vergessen, sagt Kalbermatter, und hält den Prototypen unterhalb ihres Ohrs an den Schädelknochen. «Die Audio-Infos, die Dojo dir gibt, kommen nicht via Kopfhörer, sondern Vibration. Das nennt sich Knochenschallübertragung.» Die Technologie sei zwar nicht neu, habe aber viele Vorteile: «Man kann sich mit seiner Begleitung unterhalten und verliert die Orientierung nicht. Zudem gibts keinen Konflikt mit Hörgeräten.» Dojo hat den Dreh raus.