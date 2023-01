Grosser Rat Basel Bülent Pekerman zum neuen Grossratspräsidenten gewählt Der 45-jährige Fahrlehrer ist ab Februar höchster Basler. Mit ihm ist erstmals ein Grünliberaler und auch erstmals eine Person mit ausgeprägter Migrationsbiografie Parlamentspräsident.

Im vergangenen Jahr amtete Pekerman als Stellvertreter von Jo Vergeat Kostas Maros/zvg

Erst seit zwei Jahren sitzt Bülent Pekerman wieder im Basler Parlament. Nun ist er ab Februar für ein Jahr dessen Präsident. Der Grosse Rat wählte den 45-Jährigen gestern wie erwartet zum Nachfolger von Jo Vergeat (Grüne). Pekerman hatte im vergangenen Jahr als Statthalter geamtet.

Das Präsidium wechselt jährlich im Turnus. Die Reihenfolge wird zu Beginn der Legislatur bei der Verteilung der Kommissionssitze abgemacht. Die Grünliberalen holten bei den Wahlen 2020 acht Sitze und können so in der laufenden Legislatur wieder eine eigene Fraktion stellen. Damit haben sie zum ersten Mal auch Anspruch auf das Präsidium.

Mit 15 in die Schweiz eingewandert

Pekerman hat kurdische Wurzeln und wuchs in einem ländlichen Dorf Zentralanatoliens auf. Im Alter von 15 Jahren migrierte er aus der Türkei in die Schweiz. Er gehörte dem Basler Parlament bereits zwischen 2009 und 2013 an und gilt als unauffälliger Grossrat. Pekerman hat als als fast Vierzigjähriger die Matura nachgeholt und ist Inhaber einer Fahrschule. Politisch setzt er sich für Chancengleichheit ein und sieht sich als kulturellen Brückenbauer.

Der Präsident beziehungsweise die Präsidentin leitet die Sitzungen des Grossen Rates. Daneben gehört auch jede Menge repräsentative Arbeit zum Jobprofil. Dadurch gilt das Amt auch als Sprungbrett für den nächsten Schritt in der Politkarriere. So sass etwa Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) auch schon auf dem Präsidentenstuhl.

Als neuen Statthalter und damit designierten Grossratspräsident im letzten Jahr der laufenden Legislatur wurde SP-Grossrat Claudio Miozzari gewählt. Er ist Inhaber einer Projektagentur im Bereich Kultur und Kommunikation.