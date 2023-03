Widerstand Sanierung der Ortsdurchfahrt in Birsfelden provoziert Kritik: «Das ist kein Stadtplanungs-, sondern ein Verkehrsprojekt»

Das Baselbieter Tiefbauamt will die Haupt- und die Rheinfelderstrasse in Birsfelden so umgestalten, dass der Verkehr optimal abfliesst. Das kritisiert eine Interessensgemeinschaft, die zusammen mit der Bevölkerung jetzt Wege sucht, um den Kanton umzustimmen.