Bürgergemeinde Basler Bürgerrecht soll gratis werden 500 Franken kostet es, wenn man mit Schweizer Pass Basel als neuen Heimatort will. Nun fordert die Basta, dass das Basler Bürgerrecht unentgeltlich und proaktiv angeboten wird.

Die Bürgergemeinde der Stadt Basel: Mitbestimmen darf nur, wer das Basler Bürgerrecht besitzt. Bild: Kenneth Nars

181'879 Personen lebten bei der letzten Erhebung vor zwei Monaten in der Stadt Basel. Das Basler Bürgerrecht besitzt aber nicht einmal ein Viertel von ihnen. Für Schweizerinnen und Schweizer macht es im Alltag kaum noch einen Unterschied, ob im Pass Oerlikon, Kandersteg oder Basel als Heimatort eingetragen ist. Politisch aber durchaus.

So sind bei den Wahlen des Bürgergemeinderats – eine Art kommunales Parlament der Stadt Basel zuständig unter anderem für die Aufsicht über die Zünfte und das Thema Einbürgerungen – nur Personen mit Basler Bürgerrecht zugelassen. Aktuell sind das rund 45’000 Personen, also etwa die Hälfte der Wahlberechtigten im Kanton. «Wenn nur ein Bruchteil der hier lebenden Menschen wahl- und stimmberechtigt ist, fehlt dem gewählten Gremium die Legitimation.», erklärt Nicola Goepfert, Bürgergemeinderat und Co-Präsident der Basta.

Basler Bürgerrecht soll proaktiv angeboten werden

Zusammen mit seiner Parteikollegin Brigitta Gerber hat er einen Vorstoss zur Förderung des Basler Bürgerrechts formuliert. Ihre Vorschläge: Schweizerinnen und Schweizern wird das Basler Bürgerrecht unentgeltlich und proaktiv angeboten, wenn sie in Basel geboren wurden oder seit zwei Jahren ununterbrochen in der Stadt wohnen und gleichzeitig keine groben Verstösse gegen das Gesetz vorliegen. Aktuell kostet das Basler Bürgerrecht 500 Franken.

Nicola Goepfert und Brigitta Gerber von der Basta. Bild: zvg

Auch für Ausländerinnen und Ausländer soll die Einbürgerung vereinfacht werden. Ihnen sollen gemäss dem Vorschlag die Einbürgerungsgebühren auf Gemeindeebene erlassen werden, wenn sie in der zweiten Generation oder seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen in der Stadt wohnen und alle anderen Bedingungen für eine Einbürgerung erfüllen. In die gleiche Richtung ist auch das Kantonsparlament – der Grosse Rat – gegangen: Dieses hat zuletzt entschieden, die Einbürgerungsgebühren für Personen unter 25 Jahren zu streichen.

Linke blieben bei Regierungswahl aussen vor

Der Vorstoss der Basta in einer von mehreren, mit dem die Linksaussenpartei versucht, die Basler Bürgergemeinde zu reformieren. So hatte Brigitta Gerber Anfang Jahr gefordert, der Bürgerrat, also die Exekutive der Bürgergemeinde, sei durch die Stimmberechtigten zu wählen. Der Vorstoss wurde abgelehnt: Analog wie auf Bundesebene wird die Regierung der Bürgergemeinde auch künftig durch das Parlament bestimmt.

Dort setzte es dann die nächste Klatsche für die Basta. Obwohl sie mit ihrer Bündnispartei, den Grünen, bei den Parlamentswahlen insgesamt 18 Prozent geholt hatten, wurde ihre Kandidatin nicht in den Bürgerrat gewählt. Damit besetzt das bürgerliche Lager in der Exekutive aber fünf der sieben Sitze, trotz «nur» 23 von 40 Sitzen im Parlament.