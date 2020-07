Bürgerliche klagen über Bettelbanden in Basel

Bereits im Vorfeld diskutierte das Parlament hitzig über das neue Übertretungsstrafgesetz. Insgesamt war die Totalrevision zwar unbestritten; der Gesetzestext aus den Siebzigerjahren ist mittlerweile nicht mehr zeitgemäss. Insbesondere die Lockerung des Bettelgesetzes sorgte allerdings für Zündstoff. Die Bürgerlichen befürchteten, die neuen Regelungen würden zahlreiche Bettelbanden aus dem Ausland in die Stadt bringen. Die Ratslinken setzten sich hingegen dafür ein, dass Einzelpersonen in Notlagen nicht auch noch kriminalisiert werden.

Banden verboten, Einzelpersonen erlaubt

Seit dem 1. Juli 2020 gilt nun die neue «Hausordnung», wie Sicherheitsdirektor Baschi Dürr die kleine Schwester des Strafgesetzbuches nennt. Nun sehen sich die Gegnerinnen und Gegner dieser neuen Hausordnung in ihren Prognosen bestätigt. CVP-Präsident und Grossrat Balz Herter schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter latent schadenfroh: «Als ob wir es geahnt hätten: kaum ist das Übertretungsstrafgesetz in Kraft, tummeln sich wieder osteuropäische Bettlerbanden in Basel…Allein um den Claraplatz hat es vier Leute mit identischen Schildern.»

Am Bahnhof SBB hat auch SVP-Grossrat Joël Thüring bettelnde Menschen gesehen: «Wir danken den linken Parteien herzlich für diese Auswüchse», spottet er auf Twitter. CVP-Grossrätin Beatrice Isler ergänzt: «...und die Polizei muss denen nachweisen können, dass sie als Bande betteln, bevor sie wegweisen... Es isch e Mischt!»