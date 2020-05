Bürgerliche sägen die SVP ab – Basler Wahlallianz ist zum Scheitern verurteilt

Die Basler Bürgerlichen wollen verhindern, dass Rot-Grün im kommenden Wahlherbst die linke Regierungsmehrheit im Stadtkanton zementiert. Neben den drei Bisherigen Conradin Cramer (LDP), Baschi Dürr (FDP) und Lukas Engelberger (CVP) soll – so der Plan – noch ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin der Bürgerlichen in die Exekutive einziehen. Die angestrebte bürgerliche Wahlallianz der Mitteparteien LDP, FDP und CVP mit der SVP steht aber kurz vor dem Scheitern, wie Recherchen zeigen. Grund dafür ist die eidgenössische Begrenzungsinitiative, deren Abstimmungstermin coronabedingt in den Herbst verschoben worden ist. Die Initiative der nationalen SVP verlangt eine Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU.