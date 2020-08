Bürgerliche starten als Einheit: So wollen die Kandidierenden überzeugen

Die amtierenden Regierungsräte Conradin Cramer (LDP), Baschi Dürr (FDP) und Lukas Engelberger (CVP) sowie Regierungspräsidiumskandidatin Stephanie Eymann (LDP) präsentierten am Mittwochmorgen ihr Wahlprogramm. Verlässlichkeit, Führung und Erfahrung waren ihre Schlagworte. Besonders die vergangenen Monate während der Coronakrise hätten gezeigt, dass diese Kompetenzen entscheidend seien für die Regierung von Basel-Stadt, so Dürr, der den Medienanlass moderierte.

Die vier Kandidierenden stehen laut eigenen Angaben für dieselben Werte. Es werde eine offene, freiheitliche Gesellschaft angestrebt. Engelberger will sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentrieren, Cramer sieht in der Digitalisierung sein Ziel und Eymann strebt eine bessere Führung des Präsidialdepartements an.

Das bürgerliche Quartett zeigt sich bewusst als Einheit – ja gar als Freundesgruppe, die eine gemeinsame Strategie verfolgt. Gleichzeitig positionieren sich CVP, LDP und FDP zwar als Bürgerliche, aber mit klaren Abgrenzungen nach links und rechts. Engelberger sagt: «Wir können uns keine Experimente leisten.» Der Angriff auf die rot-grüne Mehrheit in der Basler Regierung ist damit gestartet und der Wahlkampf nimmt Fahrt auf.