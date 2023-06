Bürgerspital Basel Daniel Stolz wird ab 2024 Direktor des Bürgerspitals Basel Der frühere FDP-Nationalrat Daniel Stolz tritt ab dem 1. Januar 2024 die Nachfolge von Beat Ammann als Direktor des Bürgerspitals Basel (BSB) an.

Daniel Stolz wird ab dem Jahr 2024 Direktor des Bürgerspitals Basel. Bild: Dominik Plüss

Der Basler Bürgerrat hat einen neuen Direktor des Bürgerspitals Basel (BSB) gewählt. Der ehemalige National- und Grossrat Daniel Stolz wird ab Anfang 2024 die Geschicke des BSB leiten, wie die Bürgergemeinde Basel mitteilt. Das BSB ist im Raum Basel der grösste Anbieter für Betreuung von Menschen im Alter und für die Integration von Menschen mit Behinderung. Das BSB beschäftigt insgesamt 1500 Mitarbeitende.

Der 54-jährige Stolz wurde von einer Findungskommission für das Amt vorgeschlagen. Zuvor war Stolz als Geschäftsleiter der Basler Stiftung Wohnwerk tätig. Die Organisation unterstützt Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt und beim Wohnen. Stolz war auch politisch tätig: Für die FDP sass er im Grossen Rat und im Nationalrat. Zehn Jahre war er Parteipräsident der Freisinnigen in Basel-Stadt. Er übernimmt die Direktion des Bürgerspitals von Beat Ammann, der Ende Jahr in Pension geht. (bz)