Bumsvolle Innenstadt und klingelnde Kassen: Touristiker und Detailhandel jubeln

Am Sonntag langten sie noch einmal zu. Dieses letzte Adventswochenende war der Abschluss einer lukrativen Zeit für den Basler Detailhandel und die Touristiker gleichermassen. Kein Wunder, die Druggedde war real: Der Basler Weihnachtsmarkt, Herzstück des Konzepts «Basler Weihnacht», zieht mittlerweile ganze Reisegruppen an – teils auch aus Asien und Australien, wie Basel-Tourismus-Vizedirektor Christoph Bosshardt gegenüber der bz sagt.

Zwar lägen noch keine Zahlen vor, aber die Organisation geht davon aus, dass der Dezember aus touristischer Sicht erneut stark abschliessen wird. «Die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre hat sich gelohnt», so Bosshardt.

Zufrieden sein kann auch Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte des Kantons. Der Weihnachtsmarkt und damit sein Advents-Kerngeschäft hat es in einem europäischen Ranking aller Weihnachtsmärkte auf Platz sechs geschafft.

Damit hat Basel den höchstrangierten Weihnachtsmarkt der gesamten Schweiz. Zumindest nach dem Rating «Best Christmas Markets in Europe 2020» von «European Best Destinations». Doch auch das Geschäft lief gut: Das kantonale Standortmarketing bilanzierte bereits am Freitag, dass erneut gegen eine Million Besucher verzeichnet wurden. Der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz endet heute Montag.

Erfolg liegt in der Gesamtinszenierung

Das stimmt letztlich auch den Detailhandel glücklich. Laut der Organisation Pro Innerstadt ist das Adventsgeschäft sehr gut verlaufen, auch wenn am ersten verkaufsoffenen Sonntag noch nicht die grossen Einkäufe getätigt worden waren; die folgten dafür am zweiten.

Das Konzept «Basler Weihnacht» beweise, dass die stimmige Atmosphäre für eine handelsstarke Stadt wesentlich sei, sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt. «Die Gesamtinszenierung ist enorm wichtig», so Böhm. «Das ist der neue Weg, wenn man Erfolge verzeichnen will.» Der Basler Advent 2019 weise damit in die richtige Richtung.