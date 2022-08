Bundesfeier Das grosse Feuerwerk: In Basel sprühten die Funken Raphael Alu Über 100'000 Menschen bestaunten am Sonntagabend das Feuerwerk am Rhein. Das Bedürfnis nach der Basler Tradition am Vorabend zum 1. August schien nach zwei Jahren Coronapause riesig.

Wo vor einem Jahr einzelne Nostalgiker dem Phantom Feuerwerk nachtrauerten, zog es am Sonntagabend nicht nur ganz Basel hin. Aus diversen Schweizer Kantonen, die wegen Hitzewelle und Trockenheit auf ein Feuerwerk verzichteten, pilgerten Feiernde an das Rheinufer. Der Kanton hatte trotz Bedenken an der Durchführung des Feuerwerks festgehalten. Besonders die junge Generation zollt dem Entscheid mit ansteckender Euphorie Tribut.

Am Fischmarkt gab es zum Fast Food Feierlaune vom DJ-Deck. Ausgelassen tanzten Passantinnen und Passanten auf den gesperrten Tramgleisen. Auch auf dem Claraplatz prosteten sich die Menschen zu. Ein Mädchen mit einem rot-weiss blinkenden Haarreif naschte selbstvergessen von einer Zuckerwatte.

Dicht an dicht auf der Brücke

Kurz vor 23 Uhr gab es auf der Mittleren Brücke kein Durchkommen mehr. Eltern mit Kinderwagen wurde per Polizeidurchsage geraten, ihren Standort wenn möglich nicht mehr zu verlassen. Dicht an dicht warteten über 100'000 Menschen auf das erste offizielle Feuerwerk, wie der Kanton in einer Medienmitteilung schätzt. Dann erhellte die erste goldene Palme den Nachthimmel und erntete Applaus.

Das Spektakel von oben: Am Sonntag fand in Basel nach zwei Jahren Pause wieder das grosse Feuerwerk statt. Raphael Alu

Nach sechzehn Minuten sprühten die Funken des Schlussbouquets über den Rhein. «Nach zwei Jahren ohne ein öffentliches Feuerwerk war der Nachholbedarf dieses Jahr besonders gross. Das Publikum war begeistert und auch die Begleitmusik ist gut angekommen», sagt Ernst Mutschler, Präsident des Vereins Bundesfeier am Rhein.

Auch die Basler Polizei verzeichnet einen Abend «ohne grössere Probleme». Es könne von einem eher ruhigen Jahr gesprochen werden.

Die bz hat den Abend genutzt und die Menschen am Rheinufer gefragt, was ihnen das Basler Feuerwerk bedeutet:

Amira, 41, und Sara, 35, aus Mexiko

Sara (links) und Amira sahen am Sonntagabend ihr erstes Feuerwerk in der Schweiz. Juri Junkov

«Wir kommen aus Mexiko, leben seit einem Jahr ihn Basel und haben mit unseren Kindern das erste Mal ein Schweizer Feuerwerk besucht. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir waren sehr überrascht und richtig beeindruckt über die Grösse und die Dauer des Feuerwerks. Einfach grossartig. Nach der Pandemie war es zwar ungewohnt, wieder so nahe beieinander zu stehen, aber wir haben uns schnell daran gewöhnt. Wegen der Umweltbelastung gibt es sicher einiges zu bedenken, aber einmal im Jahr ist es absolut vertretbar.»

Christian, 48, und Blase, 42, aus dem Jura

Extra aus dem Jura angereist: Die Brüder Christian (links) und Blase.) Juri Junkov

«Wir sind aus dem Jura für die Bundesfeier nach Basel gekommen, weil wir ohne Feuerwerk schon etwas vermisst hätten. Es hat sich gelohnt – das Feuerwerk war wunderschön. Nachhaltigere Alternativen - im Jura findet beispielsweise eine Lasershow statt - könnten wir uns durchaus auch vorstellen. Dadurch, dass das Feuerwerk vom Rhein aus gezündet wird, scheint es uns trotz Trockenheit unbedenklich, den Anlass durchzuführen. Und die Länge wurde ja auch angepasst – Daumen hoch von uns»

Anna Katharina Marti, 20, aus Basel

Anna Katharina Marti hat sich besonders herausgeputzt für den Abend vor der Bundesfeier. Juri Junkov

«Manche finden 15 Minuten Knallen überbewertet, ich liebe es. Der Glitzer, die Farben, die Freude bei den Besuchern – herrlich. Wie alle zusammenkommen, sich gemeinsam freuen und feiern, gehören zu meinen Kindheitserinnerungen vom 1. August in Basel dazu. Wie der passende Haarreif und das Schweizerkreuz aus Schminke – meine Vorfreude auf das Feuerwerk nach Corona-Zäsur war riesig. Allenfalls wäre eine Lasershow denkbar gewesen – ansonsten schätze ich das Traditionelle am Feuerwerk. Dass es neu Musik zum Feuerwerk gibt, wusste ich nicht.»

Livia Plüss, 18, aus Basel

Livia Plüss schätzt die Tradition des grossen Feuerwerks. Juri Junkov

«Ich hätte es befürwortet, wenn dieses Jahr nur das eine grosse Feuerwerk über dem Rhein bewilligt gewesen wäre und keine Privaten. Diese sind oft sehr laut, gefährlicher und an einem Grossen freuen sich alle. Ansonsten war der Abend sehr aufregend und schön. Ich finde, die Stadt sollte auf jeden Fall diese Tradition beibehalten und nicht auf ein grosses Feuerwerk über dem Rhein verzichten. Ich freue mich schon auf die nächste Bundesfeier mit Feuerwerk in Basel.»

Nina van Eeden, 18, Basel

Zum ersten Mal dabei: Nina van Eeden erlebte am 31. Juli 2022 eine Premiere. Juri Junkov

«Das Schlussbouquet vor dieser Kulisse war grossartig heute Abend. Das war mein erstes Basler 1.-August-Feuerwerk, da ich sonst um diese Zeit immer in den Ferien war. Ich habe es sehr genossen. Besonders von Nahem ist es sehr imposant. Der Umweltfaktor ist durchaus zu bedenken, allerdings finde ich es, da es nur einmal im Jahr stattfindet, nicht so schlimm. Über Alternativen zum klassischen Feuerwerk habe ich noch nicht nachgedacht, für mich gehört dieses einfach zur Bundesfeier mit dazu.»