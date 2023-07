Bundesfeier Neue Basler Feuerwerk-Regelung: Wer sich nicht an die Sperrzeiten hält, dem droht eine Busse Die Verantwortlichen der Bundesfeierlichkeiten in Basel informierten über die diesjährigen Ausgaben der Feste am Rhein und auf dem Bruderholz. Vieles ist neu – besonders in Bezug auf das private Abbrennen von Knallkörpern.

Informationsplakat der Basler Polizei. Privates Feuerwerk abbrennen ist im Stadtkanton neu stark eingeschränkt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bald ist 1. August, Schweizer Nationalfeiertag. Gefeiert wird in Basel traditionell einen Tag vorher, das mit Musik, Lampions und mit dem grossen Feuerwerk um 23 Uhr. Für einige wortwörtlich ein Knaller, für andere ein Dorn im Auge. Denn in letzter Zeit wurde viel über die Klimaverträglichkeit von Feuerwerk diskutiert. Bereits 2019 verkürzten die Organisatoren das Spektakel um fünf Minuten – was die Feinstaubemission um dreissig Prozent gesenkt haben soll. Dieses Jahr dauert das Feuerwerk 16 Minuten, gleich lang wie 2022.

Doch auch Private sollen zur Reduktion des Feinstaubs beisteuern. Die Kantonspolizei Basel-Stadt lancierte vergangene Woche eine Kampagne, in der sie mitteilte, dass das Abfeuern von Feuerwerkskörpern am 31. Juli und am 1. August neu nur noch von 18 bis 1 Uhr erlaubt ist. Doch: Ist das der Allgemeinheit bewusst?

Plakat und Film müssen reichen

Plakat der neuen Feuerwerksregeln in Basel-Stadt. Bild: zvg

Die Poster-Kampagne der Polizei ist zwar stadtweit verbreitet, trotzdem fragt sich, ob der breiten Bevölkerung die neuen Regelungen präsent sind. Vergangene Woche sagte Polizeimediensprecher Adrian Plachesi gegenüber der bz, die Kampagne starte erst kurz vor dem Anlass, sonst hätten die Leute die neue Regelung am 1. August bereits vergessen.

Neben den Plakaten sei ein Informationsfilm auf der Homepage der Kantonspolizei aufgeschaltet, sagte der Basler Polizeisprecher Stefan Schmitt am Mittwoch an der Medienkonferenz zu den Feierlichkeiten im Rahmen des 1. August. Das rund 30-sekündige Video ist mit Feuerwerksknallen untermalt.

Schmitt sagte, die Plakate und Filme seien die einzigen Mittel, welche die Polizei eingesetzt habe. Man werde mit Augenmass vorgehen. «Wenn wir jemand mit Feuerwerk sehen, dann werden wir diese Person vor Ort ansprechen.» Das Nichteinhalten der Zeiten werde mit einer Ordnungsbusse von 150 Franken geahndet. Bei unsachgemässem Abfeuern rapportiert die Polizei laut Schmitt zusätzlich an die Staatsanwaltschaft.

Das Feuerwerk ist nicht der CO 2 -Sünder

Das Feuerwerk an der Bundesfeier am Rhein soll nur 0,2 Prozent des CO2-Ausstosses ausmachen. Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas

Der Vizepräsident des Vereins Bundesfeier am Rhein, Marcel Meier, ging auf den Aspekt der Luftverschmutzung und der CO 2 -Emissionen ein, die das Volksfest verursache. Beim CO 2 gebe es zwei bedeutende Quellen: die Essens- und Getränkestände mit einem Anteil von 49 Prozent und die Anreise der Besucherinnen und Besucher (42 Prozent). Das eigentliche Feuerwerk jedoch verursache lediglich 0,2 Prozent des CO 2 -Ausstosses. Das Thema Feinstaub wurde jedoch nicht weiter vertieft.

Die Organisatoren erwarten rund 100’000 Besucherinnen und Besucher. Sie werden dazu aufgerufen, möglichst mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Die Basler Verkehrs-Betriebe werden Shuttlebusse einsetzen.

Beat Jans und das Höhenfeuer

Der Laternenumzug für Kinder wird am Nationalfeiertag von Basler Regierungspräsident Beat Jans angeführt. Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas

Der Verein Bundesfeier auf dem Bruderholz hat sich ebenfalls Nachhaltigkeit auf die Stirn geschrieben. Traditionell findet ein weiteres Volksfest am eigentlichen Nationalfeiertag statt. Der Laternenumzug für Kinder, angeführt vom Basler Regierungspräsidenten Beat Jans, führt auch dieses Jahr direkt zum Höhenfeuer.

Auch bei dieser Feier ist Feinstaubsparen angesagt. Immerhin fünfzig Prozent weniger Feinstaub entstehe durch die Verkleinerung des Feuers, verspricht Fausi Marti, Vizepräsident des Vereins.

Die Kosten der beiden Veranstaltungen betragen für den Rhein 180’000 und für das Bruderholz 75’000 Franken. Weitere Attraktionen der Feier auf dem Basler Hausberg sind «urbane Musikeinlagen» und der Auftritt des Quartierzirkus Bruderholz. Auf das Feuerwerk wird jedoch verzichtet. Ein bisschen Pyrotechnik muss aber trotzdem sein. «Denn bei der Lichtshow», sagt Marti, «sind die Knallkörper unersetzlich, trotz Alternativen.»