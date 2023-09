Bundesratswahl Mustafa Atici zieht sich zu Gunsten von Beat Jans aus Bundesratsrennen zurück Der Basler SP Nationalrat Mustafa Atici war der erste, welcher Interesse an Alain Bersets Platz im Bundesrat bekundete. Jetzt zieht er sich zugunsten seines Basler Kollegen Beat Jans zurück.

SP Nationalrat Mustafa Atici zieht sich aus dem Bundesratsrennen zurück. Bild: Keystone

Er wollte Menschen in der Schweiz mit Migrationshintergrund vertreten und Basel-Stadt wieder in den Bundesrat bringen: Mustafa Atici war der erste, welcher nach Alain Bersets Rücktritt offiziell Interesse am Amt bekundete. Nun zieht er sich aus dem Rennen um den Sitz in der Landesregierung zurück, wie er am Montag in einer persönlichen Erklärung schreibt.

Er freue sich über die Kandidatur von Beat Jans, welche dieser am letzten Freitag bekannt gab. Jans sei ein «enger politischer Weggefährte und ein guter persönlicher Freund», wie Atici schreibt. Über das Wochenende habe er den Entscheid gefällt, seine Kandidatur zu Gunsten von Beat Jans und zu Gunsten des Kantons Basel-Stadt zurückzuziehen. Denn «der Kanton Basel-Stadt hat mit Beat Jans gute Chancen, nach 50 Jahren endlich wieder eine Vertretung im Bundesrat zu erreichen» so Atici.

Sein Rückzug sei ihm, trotz viel Zuspruch für seine Kandidatur, leicht gefallen. Denn er wisse, dass Beat Jans sich für Chancengerechtigkeit und Integration einsetze und da auch einen Leistungsausweis vorweisen könne. Atici will sich nun auf den Nationalrats-Wahlkampf konzentrieren und mithelfen, die beiden SP Sitze im Kanton zu halten. Er sei überzeugt, dass schon in naher Zukunft eine Person mit Migrationshintergrund in der Landesregierung vertreten sei. (bz)