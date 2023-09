Bundesratswahlen Beat Jans will Bundesrat werden: «Meine Chancen stehen bei etwa 30 Prozent» Der Basler Regierungspräsident sagt, massgebend bei seiner Entscheidung sei seine Familie gewesen.

Beat Jans lässt die «Katze aus dem Satz». Bild: Anthony Anex/Keystone

Freitagmorgen um 8.20 Uhr. Regierungspräsident Beat Jans schreitet zielsicher über die SBB-Passerelle in Basel und betritt die Rolltreppe zu Gleis 10, in der Hand eine Freitagtasche in rot-blau. Der Kameramann des Schweizer Fernsehens putzt die Linse und hält diesen historischen Moment schnell fest. Jans lächelt, schüttelt Hände von Journalistinnen und Journalisten und Parteimitgliedern und steigt in den Speisewagen. Vor versammelter Medienschar gibt er kurz darauf in Bern seine Kandidatur für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset bekannt.

Herr Jans, Sie haben vor den Medien in drei Sprachen gesprochen, wir haben noch eine vierte Landessprache. Können Sie etwas auf Rätoromanisch sagen?

Beat Jans: Lesen kann ich Rumantsch so, wie ich eben Italienisch vorgelesen habe. Aber ich beherrsche diese Sprache leider nicht, auch wenn sie wunderschön und mir sehr sympathisch ist.

Wie geht es Ihnen denn jetzt, wo «die Katze aus dem Sack» ist?

Es geht mir gut. Ich habe mich auf diesen Tag gefreut, auch wenn eine sehr grosse Anspannung da ist. Es ist ein unglaublich grosser Tag in meinem Leben. Dennoch kann ich sagen kann, dass ich relativ gelassen in diese Ausmarchung gehe. Und ich bin erleichtert, dass ich endlich sagen kann, dass ich will. In Basel haben mich täglich etwa 20 Leute darauf angesprochen und ich musste immer drucksen.

Wann und wo haben Sie den Entscheid gefällt, als Bundesrat zu kandidieren?

Es gab zwei Phasen der Entscheidung. Zuerst mit der Familie, da fiel der Entscheid schon im August. Wenn meine Familie nicht hinter mir gestanden wäre, hätte ich nie kandidiert. Darüber haben wir sehr lange gesprochen, damit meine Frau und meine beiden Töchter wissen, was das bedeutet. Und dann führte ich Gespräche in Basel und mit der Fraktion und spürte viel Rückhalt. Ich kam zum Schluss, dass sich der Aufwand lohnen könnte und ich es nicht nur für die Galerie tue.

Beat Jans gibt seine Kandidatur als Bundesrat bekannt. Bild: Anthony Anex/Keystone

Ihre Töchter sind im Teenageralter. Was sagt Ihre Familie dazu, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen?

Diese Frage stellte ich ihnen auch, ob sie sich bewusst seien, dann mit dem Stempel «Bundesratskinder» unterwegs zu sein. Sie antworteten: «Papi, dafür ist es zu spät, das hättest du uns früher fragen müssen. Im Schulhaus wissen alle, dass du Regierungspräsident bist und wir deine Töchter sind, das macht nicht mehr so einen grossen Unterschied.»

Ihr Parteikollege und Nationalrat Mustafa Atici, der als erster seine Bundesratskandidatur bekannt gegeben hatte, war am Freitag nicht an der Medienkonferenz vor Ort. Die Basler SP-Präsidentin Lisa Mathys sagte, man sei in gutem Austausch mit ihm.

Ich habe ihn als einen der ersten informiert über meine Kandidatur für den Bundesrat. Mustafa und ich, wir sind Freunde. Seine Söhne nennen mich «Onkel». Auch dieser Ausmarchung schaue ich sehr gelassen entgegen. Es ist die Delegiertenversammlung, die hier das letzte Wort haben wird.

Wie sieht es mit Eva Herzog aus, weshalb ist sie nicht hier?

Ich habe sie angefragt und sie sagte, sie habe heute einen grossen Tag als Präsidentin der Wohnbaugenossenschaften Schweiz, für welche sie eine Tagung besuchen muss.

Herzog selbst galt bei den Bundesratswahlen vom vergangenen Dezember als Favoritin und scheiterte. Was wollen Sie besser machen?

Ich habe mich mit Herzblut und Überzeugung für sie eingesetzt und war genauso überrascht wie viele andere, dass sie es nicht geschafft hat. Ich glaube, ich kann nicht mehr tun, als was sie auch getan hat: Mich selbst sein, meine Qualitäten herausstreichen und versuchen, dieses Rennen zu gewinnen, mehr kann ich nicht machen.

Es gab Kritik, dass Eva Herzog zu wenig nahbar sei. Was ist Ihre Strategie?

Natürlich überlegen wir uns solche Dinge. Ich möchte einfach betonen, dass das Image, Eva Herzog sei nicht nahbar, im Vorfeld überhöht wurde. Ich persönlich konnte immer gut mit ihr zusammenarbeiten und ich bedaure, dass das an ihr hängengeblieben ist.

Herzog hat immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass die Region Basel im Bundesrat vertreten sei. Sie sind jetzt gar nicht gross auf diesen Aspekt eingegangen.

Ich will das nicht so sehr in den Fokus rücken. Ich glaube, ich habe auch ohne dass ich aus Basel komme, genug zu offerieren, um dieses Amt würdig auszuführen.

Beat Jans an der Medienkonferenz vom Freitag in Bern. Bild: Anthony Anex/Keystone

Unterstützt haben Sie beim Auftritt vor den Medien die ehemalige Ständerätin Anita Fetz, Nationalrat Eric Nussbaumer und Nationalrätin Sarah Wyss.

Ich habe Weggefährten angefragt, weil sie mich kennen, ob sie etwas über mich sagen würden. Alle haben zugesagt.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen auf einen Bundesratssitz ein?

Meine Chancen stehen bei etwa 30 Prozent. Aber momentan ist das für alle ungefähr so.