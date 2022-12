Bundesratswahlen Niederlage für die Städte: Lange Gesichter in der Region Basel wegen Nichtwahl Eva Herzogs Dass die Basler SP-Ständerätin die Wahl in den Bundesrat knapp verpasst hat, lässt in der Region viele enttäuscht zurück. Die urbane Schweiz und die starken Wirtschaftsregionen seien in der Landesregierung künftig nicht vertreten. Auffallend: Auch bei bürgerlichen Baselbieterinnen ist das Bedauern gross.

Wer tröstet da wen? Die Baselbieter Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (2.v.l), Bundesratskandidatin Eva Herzog (3.v.l.) und die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (r.) nehmen sich in die Arme, daneben der Basler Nationalrat Mustafa Atici (l.). Peter Klaunzer/Keystone

Eva Herzog hat es knapp nicht geschafft: Gross sind am Mittwochmorgen Bedauern und Enttäuschung bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen aus beiden Basel sowie bei den mitgereisten Basler Fans. Und das beileibe nicht nur bei Vertretenden von Herzogs Partei, der SP. Für einen Moment scheint es gar, als wären Ratskolleginnen aus der Region – etwa die Baselbieter Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter – aufgewühlter über die Niederlage als die Kandidatin selbst. Herzog wirkt zumindest in ihren ersten Reaktionen sehr gefasst.

Stadt und Land, links und rechts: In der Region zogen alle am selben Strick

Immerhin etwas Positives lässt sich aus Sicht der Region Basel aus diesem ernüchternden Mittwochmorgen ziehen: Die Bernfahrerinnen und -fahrer und übrigen Beteiligten aus der Region haben bei der Kandidatur der Basler SP-Ständerätin zusammengehalten. Stadt und Land, bürgerlich und links – alle zogen am selben Strick. Das nützt zwar der unterlegenen Bundesratskandidatin nicht mehr so viel, könnte aber mit Blick auf künftige politische Anliegen, die aus der Region Basel nach Bern getragen werden, noch von Bedeutung sein.

So sagt Elisabeth Schneider-Schneiter:

«Die Region Basel – und damit meine ich Stadt und Land – stand geeint hinter Eva Herzog. Sie wäre unsere Bundesrätin gewesen.»

Enttäuscht ist die Biel-Benkemerin gleichwohl: Der bestehende Stadt-Land-Graben in der Schweiz werde durch die Nichtwahl Herzogs sicher nicht kleiner.

Auch seien die Geberkantone im Finanzausgleich künftig nicht mehr im Bundesrat vertreten, sagt Schneider, die auch als Präsidentin der Handelskammer beider Basel amtet. Auf denselben Punkt verweist die Baselbieter FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger. Es ist und bleibt auch eine Niederlage der wirtschaftsstarken Regionen.

Hat die unnahbare Art Herzogs doch den Ausschlag gegeben?

Im Bundeshaus heisst es, Herzog grüsse beim Vorbeigehen nicht. Ein heikles, schwierig fassbares Thema. Hat die eher unnahbare Art der Basler Ständerätin letztlich den Einzug in den Bundesrat gekostet? Schneider-Schneiter winkt ab: «Bei der Wahl eines Mitglieds in die Landesregierung müssen Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Gestaltungswille im Vordergrund stehen», stellt sie klar. Ob das am Mittwoch bei allen Wählenden der Vereinigten Bundesversammlung der Fall war, steht auf einem anderen Blatt.

Sie war eine der ersten, die Eva Herzog tröstend in die Arme genommen hat: die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger (l., von hinten). Peter Klaunzer/Keystone

Die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger hat das Heu politisch bekanntlich nicht auf derselben Bühne wie Herzog. Doch nach der knapp verpassten Wahl war die Liestalerin eine der ersten, die Herzog tröstend in die Arme nahm. «Ich bedaure enorm, dass es für Eva nicht gereicht hat», sagt Sollberger.

Sie habe sich in den vergangenen Wochen SVP-intern für Herzog eingesetzt und sich täglich mit ihr ausgetauscht. «Leider ist bei dieser Wahl die Wertschätzung gegenüber dem Wirtschaftsstandort Basel mal wieder nicht gewichtet worden», analysiert die SVPlerin. Sollberger ist aber überzeugt, dass eine Mehrheit ihrer Partei Herzog gewählt habe.

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf sass während der Wahl im Nationalratssaal gleich neben Herzog. Dass es knapp nicht gereicht habe, lag weder an der Kandidatur noch am Zusammenhalt der Region, stellt sie klar, fügt dann aber noch an:

«Es ist leider immer noch schwierig, eine starke linke Frau aus einem urbanen Raum in den Bundesrat zu bringen.»

Die Bundesversammlung sei eben männlich und ländlich geprägt, sagt die Grüne aus Sissach. Zwar sei künftig die Nordwestschweiz – und dazu zähle der Jura – mit Elisabeth Baume-Schneider im Bundesrat vertreten, betont Graf. Leider aber fehlten weiterhin Wissen, Erfahrung und Bedürfnisse der starken Wirtschafts- und Forschungsregionen wie Basel.

Kein Entscheid gegen Herzog, sondern für Baume-Schneider

«Der Schock sitzt tief. Ich war sehr zuversichtlich, dass es klappt», sagt der Basler SP-Nationalrat und Herzogs Parteikollege Mustafa Atici. Mit Eva Herzog hätte die Region eine Perspektive im Bundesrat gehabt, die nun fehle, sagt Atici.

«Die Enttäuschung ist natürlich gross», sagt auch die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss.

«Wir wussten, dass es knapp wird und Wahlen haben immer etwas Unberechenbares. Es standen zwei tolle, erfahrene Politikerinnen zur Wahl.»

Das Ganze sei kein Entscheid gegen Eva Herzog, sondern für Elisabeth Baume-Schneider gewesen, meint Wyss. Andere Faktoren wie die Vertretung der Romandie und das ländlich geprägte Umfeld Baume-Schneiders hätten ebenfalls eine Rolle gespielt.

«100 SMS erhalten von Leuten, die den Wahlausgang bedauerten.»

«Ich habe über 100 SMS erhalten von Leuten, die den Wahlausgang bedauerten», sagt Wyss. Die Zusammensetzung des Bundesrates sollte ein Abbild der Schweiz sein. Aber Urbanität fehle auch bei anderen Parteien. «Immerhin gehört auch der Kanton Jura zur Nordwestschweiz», betont Wyss. «Elisabeth Baume-Schneider wird uns nicht vergessen.» Das klingt doch sehr versöhnlich.

Nüchtern fällt die offizielle Reaktion des Kantons Basel-Stadt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aus: «Wir gratulieren Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider zu ihrer Wahl in den Bundesrat und dem Kanton Jura zur ersten Bundesrätin. Eva Herzog danken wir für ihre Kandidatur.» In einem gemeinsamen Communiqué betont die Regierungskonferenz der Kantone Basel-Stadt, Baselland, Aargau, Solothurn und Jura, dass mit Elisabeth Baume-Schneider die Perspektive der Nordwestschweiz wieder im Bundesrat vertreten sei.