Bundesratswahlen Politikexperte Mark Balsiger: «Mit dieser Wahl ist die Bundesverfassung verletzt» Der Berner Politologe Mark Balsiger erklärt, wo die Basler Bundesratskandidatin Eva Herzog entscheidende Stimmen vergeben hat, und kritisiert die unausgeglichene Zusammensetzung der neuen Landesregierung.

Politikwissenschafter Mark Balsiger. Claudio Thoma

Herr Balsiger, wie ist die Nichtwahl von Eva Herzog zu werten?

Mark Balsiger: Es ist eine dicke Überraschung. Aufgrund des Gewichts der beiden Kandidaturen gingen wir Auguren alle davon aus, dass Eva Herzog gewählt wird. Was wir unterschätzten, sind menschliche Aspekte. Elisabeth Baume-Schneider wurde zur Kandidatin der Herzen. Mit ihrer frischen und charmanten Art und dem sympathischen Mundart-Dialekt konnte sie bei den persönlichen Gesprächen punkten und je länger je mehr Mitglieder des Parlaments überzeugen. Sie war eine berührbare Kandidatin. Und als sie sich dann noch mit ihren Schwarznasenschafen zeigte, hatte sie auch die Bauern auf ihrer Seite.

Hat dieser Punkt bei Eva Herzog gefehlt?

Eva Herzog ist mit ihrer Art der Gegenentwurf zu Baume-Schneider. Niemand hat ihr abgesprochen, dass sie das Format zur Bundesrätin hat. Aber das Gesellige ist nicht ihr Ding. Sie hat zu wenig den Kontakt mit den Leuten unter der Bundeshauskuppel gesucht. Es geht nicht darum, dass man sich verstellen muss. Wichtig ist Zugänglichkeit, «gmögig» sein, «schnurre» mit den Leuten. Auch das Parlament besteht nur aus Menschen, weiche Faktoren sind wichtig. Das Bauchgefühl sollte man nicht unterschätzen. Da hat Eva Herzog entscheidende Stimmen vergeben.

Reicht das als Erklärung für diese überraschende Wahl?

Nein. Es gab selbstverständlich auch taktische Überlegungen, die eine Rolle spielten. Mit dieser vorübergehenden Mehrheit der lateinischen Schweiz sind Bundesratsträume von drei ambitionierten Sozialdemokraten aus der Romandie geplatzt, nämlich Pierre-Yves Maillard, Roger Nordmann und Christian Levrat. Nach dem Rücktritt von Alain Berset kommt bei der SP mit Sicherheit ein Mann aus der Deutschschweiz zum Handkuss. Das haben einige Parlamentsmitglieder bei ihrer Stimmabgabe berücksichtigt.

Stichwort taktische Spiele. Welche Rolle spielte die Diskussion um den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch und das SP-Frauenticket?

Daniel Jositsch war der Störfaktor in dieser Ausmarchung. Das Vorpreschen der SP-Parteileitung, die von Anfang an und im Imperativ ein reines Frauenticket ausrief, verärgerte mehr Leute als vermutet. Die Frage, ob Jositsch nicht darf, weil er ein Mann ist, blieb am Köcheln, offenbar bis zum Wahltermin. Seine 58 Stimmen im ersten Wahlgang ist die zweite Überraschung des Tages. Diese Stimmen wären eher an Eva Herzog gegangen. Er hatte also bei ihrer Nicht-Wahl die Finger mit im Spiel, obwohl Herzog ihm politisch sicher nähersteht. Wegen der Causa Jositsch war der Fokus eine Zeit lang weniger bei den beiden Kandidatinnen – zu Ungunsten von Herzog.

Welche Rolle spielt die Stadt-Land-Thematik bei der Nichtwahl von Eva Herzog, etwa vor dem Hintergrund der SVP-Kritik an den «links-grünen Schmarotzerstädten»?

Mit dieser Wahl ist die Bundesverfassung verletzt. Die angemessene Vertretung der Sprachregionen widerspiegelt sich nicht in der neuen Zusammensetzung des Bundesrats. Viel zentraler aber finde ich, dass von diesen sieben Mitglieder der Landesregierung niemand mehr aus dem urbanen Raum dabei ist. Wil (SG), wo Karin Keller-Sutter lebt, ist mit knapp 25’000 Einwohnern die grösste Stadt. Die Lebensrealitäten und die Herausforderungen in Basel sind andere als im beschaulichen Les Breuleux, wo Elisabeth Baume-Schneider herkommt. Sie müssen sich in einer Landesregierung widerspiegeln. Da bricht eine uralte Konfliktlinie wieder auf.