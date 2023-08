Bundesratswahlen Urban, kompetent, aber schon älter: So stehen die Wahlchancen von Eva Herzog Nach der Rücktrittsankündigung von Simonetta Sommaruga hat die Basler Ständerätin Eva Herzog ihre Bundesratsambitionen angemeldet. Herzog ist eine valable Kandidatin, allerdings ist die Euphorie in der Region übertrieben. Wir analysieren die Chancen Herzogs auf einen Sitz in der Landesregierung.

Exklusiv für Abonnenten

Eine akribische Schafferin: Die Basler Ständerätin Eva Herzog überlegt sich derzeit ernsthaft eine Bundesratskandidatur. Peter Klaunzer/Keystone (18. Dezember 2019)

Ihre Positionen

Erst kürzlich hat die Basler Ständerätin in einem wichtigen Dossier eine von der SP abweichende Haltung eingenommen: Bei der OECD-Steuerreform, die eine einheitliche Besteuerung von Konzernen fordert, hat sich Eva Herzog für einen hohen Anteil der Kantone an den Mehreinnahmen starkgemacht. Für ihren Kanton, gegen die Partei. Als Basler Finanzdirektorin (2005–2019) hat sie im Spannungsfeld der Interessen der Pharmaindustrie und den Forderungen ihrer eigenen Klientel wiederholt kluge Kompromisse gezimmert.

In Finanz- und Steuerfragen gilt Herzog als wirtschaftsfreundlich. Dies nehmen ihr in der SP-Bundeshausfraktion einige übel. In zentralen Dossiers der SP für die Wahlen 2023 wie dem Klimaschutz oder der Gleichstellung politisiert Herzog aber stramm auf Kurs, Letzteres ist gar eines der Steckenpferde der Historikerin, die ihre Dissertation über das Frauenturnen im Baselbiet schrieb. Ihr Einsatz zur Einführung der Individualbesteuerung bringt Herzogs politisches Wirken in Bern auf den Punkt.»

Urteil: Ihre Pharma-Nähe sorgt parteiintern für Kritik, macht sie aber für Bürgerliche umso wählbarer. Die grosse Hürde aus Sicht Herzogs ist daher nicht die Bundesversammlung, sondern die eigene Fraktion.

Ihr Alter

Eva Herzog feiert am 25. Dezember ihren 61. Geburtstag. Das ist auf den ersten Blick kein Problem: Aufgrund gesellschaftlicher und medizinischer Entwicklungen hat sich auch bei Politikerinnen und Politikern der Zenit der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit verschoben. Dennoch ist Herzogs Alter nach der Rücktrittsankündigung Simonetta Sommarugas bereits als Makel identifiziert worden. Bei Amtsantritt waren in der jüngeren Schweizer Geschichte nur die Bundesräte Christoph Blocher (damals 63) und Hans-Rudolf Merz (61) älter.

Bei Antritt ältester Bundesrat der jüngeren Geschichte: Christoph Blocher bei der Wahl im Dezember 2003. Key

Im Fall einer Wahl würde Herzog in ein Gremium nahezu gleich alter Magistraten stossen. Abgesehen von Alain Berset, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, sind alle im Amt verbleibenden Bundesratsmitglieder um die 60. Das stört namentlich junge Linke. Doch fast noch schwerer als das eigentliche Alter wiegen die Perspektiven nach einer allfälligen Wahl: Für eine Partei, die selber gegen ein höheres Rentenalter für Frauen angekämpft hat, muss eine Bundesrätin, die über ihr Pensionsalter hinaus im Amt ist, die Ausnahme sein. Herzog wäre aus Sicht der SP wohl eine Übergangsbundesrätin, keine langfristige Lösung.

Urteil: Herzogs Alter ist ein Handicap, allerdings kein unüberwindbares. Die grosse Frage: Setzt die SP auf die Strategie «Übergangsbundesrätin»?

Ihre Persönlichkeit

Eva Herzog ist keine Strahlefrau, die eine Personenrunde sofort für sich einnimmt. Aber eine ernsthafte und eifrige Schafferin. In dieser Hinsicht hat sie Ähnlichkeiten mit der nun abtretenden Sommaruga, gegen die Herzog 2010 bei ihrer ersten Bundesratskandidatur den Kürzeren zog. Herzogs Dossierfestigkeit ist legendär. Wer gegen sie in den Ring steigt, ist besser gut vorbereitet. Im persönlichen Umgang gilt sie als offen und direkt, aber recht taff und bisweilen schulmeisterlich.

Urteil: Ist eher ein Soft-Faktor. Mangelndes Charisma macht Herzog mit Kompetenz wett.

Ihre Herkunft

Seit Hans-Peter Tschudi (1960–1973), wie Herzog ebenfalls Sozialdemokrat, hatte Basel-Stadt keinen Sitz mehr im Bundesrat. Für unsere Region ist das unschön, interessiert aber in Bundesbern nicht. Dennoch ist Herzogs Herkunft von Belang: Als Städterin aus der Nordwestschweiz ist sie bei den kommenden Ausmarchungen sehr gut positioniert: Mit dem Rücktritt Sommarugas, die aus der Agglomeration Berns stammt, und Ueli Maurer (SVP), der zumindest formell für einen städtisch geprägten Kanton Einsitz in der Landesregierung nahm, droht darin die urbane Schweiz (und überdies die kleine Riege der Geberkantone im Nationalen Finanzausgleich), künftig nicht mehr vertreten zu sein.

Der letzte Basler Bundesrat: Hans-Peter Tschudi. Claude Giger

Mit einer Wahl Herzogs würde diese Lücke wieder geschlossen. Als Vertreterin einer Region nahe an Sprach- und Landesgrenzen könnte Herzog, die gut Französisch spricht, Brückenbauerfunktionen übernehmen. Herzog ist im grossen Baselbieter Agglodorf Pratteln aufgewachsen, was man ihrem Dialekt noch heute anhört. Ein vermeintliches Detail, das für die Wahl indirekt eine Bedeutung haben könnte: Die Sozialdemokratin tickt politisch zwar städtisch, sie kennt und versteht aber auch die vorstädtische und ländliche Schweiz.

Urteil: Regionalitätsargumente sind vor Bundesratswahlen nicht mehr so wichtig wie früher. Eva Herzog als Vertreterin der urbanen Schweiz könnte dennoch zum ausschlaggebenden Argument werden.

Ihr Standing in der Region und in Bern

In der jüngeren Vergangenheit sind Bundesratsambitionen aus der Region Basel nie so positiv beurteilt worden wie nun jene Herzogs. Als Regierungsrätin war Herzog im Volk beliebt: Bei allen Gesamterneuerungswahlen, zu der sie antrat (2008, 2012 und 2016), erzielte sie das beste Resultat aller Kandidierenden. Der Basler Regierungspräsident Beat Jans legt sich für seine Parteikollegin mächtig ins Zeug: «Mit Eva Herzog hat Basel eine hervorragend qualifizierte Kandidatin für den Bundesrat. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Basel-Stadt nach 50 Jahren endlich wieder im Bundesrat vertreten ist», schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das Statement von Jans dürfte kaum ohne Absprache mit Herzog erfolgt sein.

Mit @EvaHerzog_BS hat Basel eine hervorragend qualifizierte Kandidatin für den #Bundesrat. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Basel-Stadt nach 50 Jahren endlich wieder im Bundesrat vertreten ist. — Beat Jans (@beat_jans) November 3, 2022

Sogar bei bürgerlichen Politikern stossen die Ambitionen der Sozialdemokratin auf Wohlwollen: «Jetzt muss Eva Herzog kommen», schrieb der Baselbieter FDP-Landrat Marc Schinzel auf Twitter mit Verweis auf den «dicken Rucksack» Herzogs. Dass diese eine valable Bundesratskandidatin ist, wird denn auch kaum bestritten. Die Euphorie in der Region – am Donnerstag wurde in den sozialen Medien bereits über mögliche Nachfolgende für den Basler Ständeratssitz diskutiert – dürfte in Bern allerdings keinen Widerhall finden. Herzog, die seit 2019 im Stöckli politisiert, ist im Bundeshaus (noch) keine grosse Nummer.

Beliebt: Eva Herzog am Tag ihrer Wahl in den Ständerat mit ihrer Nachfolgerin im Basler Finanzdepartement, Tanja Soland (ebenfalls SP). Roland Schmid (20. Oktober 2019)

Urteil: Dass Herzogs Bundesratsambitionen in der Region erstmals seit langem auf breite Zustimmung stossen, ist aufschlussreich, aber für die Wahl unbedeutend. Negativ ins Gewicht fällt, dass Herzog im Bundeshaus kaum eine persönliche Lobby hat.