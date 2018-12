Zoe Scarlett, worüber plaudern wir?

Über Fans.

Sie gehören seit mehr als einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Burlesque-Tänzerinnen und Pin-Up-Models weltweit. In dieser Zeit hat sich sicher eine anständige Fanbase entwickelt.

Oh ja! Es gibt zwar keinen offiziellen Fanclub, aber insbesondere auf Social Media doch die eine oder andere Gruppe.

Gibt es Fans, die jeden Ihrer Auftritte besuchen?

Das ist gar nicht möglich, da ich international unterwegs bin. Aber wenn ich in Basel auftrete, ist stets dieselbe Gruppe mit dabei. Die sind mittlerweile auch untereinander befreundet, echt herzig.

Wer ist Ihr grösster Fan?

Das will ich nicht werten. Es gibt solche, die extrem sind, auf positive Art. Einer hat sich mein Konterfei auf den Oberschenkel tätowiert. Und als ich in Montreal, Kanada, aufgetreten bin, hat mir ein Fan erzählt, dass er eine 12-stündige Autofahrt auf sich genommen habe, um mich zu sehen.

Ist man da nicht peinlich berührt?

Nein, gerührt. Eine Frau hatte an einer Show in Deutschland einen Heulkrampf, als ich den Zuschauern die Hand schüttelte. Sie konnte es nicht fassen, dass sie mir plötzlich so nah war. Das sind ganz besondere Momente. Und diese Zeit nehme ich mir gerne mit den Fans. Auch, wenn ich auf der Strasse angesprochen werde.

Hatten Sie auch schon mal einen Fan, der es mit der Bewunderung übertrieben hat? Der Sie gestalkt hat?

Es gab vor ein paar Jahren einer, der legte mir jeden Tag ein Präsent vor die Haustüre. Das war spooky. Als ich ihn antraf, habe ich mich bedankt, aber gesagt, dass ich das nicht möchte. Dann hat das aufgehört. Ich denke, solche Episoden gehören zum Berühmtsein dazu.