Tatsächlich sieht es so aus, als ob bei den Einsprachen eine Lösung gefunden wurde. Am Montag verkündete das Bau- und Verkehrsdepartement, dass man sich geeinigt habe. «Die Anliegen der Behindertenorganisationen konnten praktisch vollumfänglich berücksichtigt werden», sagt Sprecher Marc Keller. Geplant ist die Erhöhung der Tramperrons, sodass künftig stufenloses Ein- und Aussteigen möglich ist und bessere Orientierungshilfen für sehbehinderte Menschen.

An der offiziellen Medienorientierung wurde noch einmal betont, dass aufgrund der späten Einreichung des Baugesuchs das Baubewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Vorbehältlich dieser Bewilligung starten die eigentlichen Bauarbeiten in der ersten Aprilwoche. Die erste Bauphase dauert bis zum 12. Mai.

Damit Müller einlenkte, musste Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) in einem entscheidenden Punkt nachgeben: dem sogenannten Euler-Gleis. Auf diesem neuen Gleisabschnitt soll das 8er-Tram künftig in Richtung Aeschenplatz abbiegen (Grafik oben). So würde die Linie nicht mehr vor dem Bahnhofseingang den Platz queren.

Der Sinneswandel kam offenbar anfangs vergangene Woche. Die bz hatte aufgezeigt, dass Müller mit seiner Einsprache zwar nicht allzu grosse Chancen haben dürfte, aber das Grossprojekt um Monate verzögern könnte. Für das Tiefbauamt und die BVB eine Katastrophe.

Seit Monaten hatten sie das Grossprojekt geplant und mit anderen Baustellen koordiniert. Dass dabei allerdings nicht nur die Baubewilligung erst auf den letzten Drücker organisiert wurde, zeigte sich am Montag erneut. Erst jetzt wurde im Kantonsblatt der Zuschlag für die Sicherheitsfirma, die den Verkehr regeln soll, publiziert.

Offenbar erwies sich Müllers Einsprache kombiniert mit dem klaren Signal aus dem Parlament als derart gutes Pfand bei den Verhandlungen, dass Wessels auf der ganzen Linie nachgeben musste.

Im Gegenzug zum Rückzug der Einsprache werde das Bau- und Verkehrsdepartement ein Projekt für das Euler-Gleis ausarbeiten und noch dieses Jahr dem Grossen Rat unterbreiten, so die Medienmitteilung. Dieses Zugeständnis ist mehr als bemerkenswert, zumal noch nicht einmal der Gesamtregierungsrat diese Pläne abgesegnet hat. Bisher hatte Wessels immer argumentiert, dass die Planung des neues Gleises lange dauern werde. Nun wird dem Projekt im Departement «höchste zeitliche Priorität» eingeräumt.

«Glücklich und skeptisch»

Müller hofft darauf, dass das Euler-Gleis vielleicht schon nächstes Jahr gebaut werden könnte, zumal auch das Bundesamt für Verkehr die Bereitschaft signalisiert habe, das Projekt zu beschleunigen. «Ich bin sehr glücklich, dass es offenbar gelingt, noch dieses Jahr ein pfannenfertiges Projekt zu erstellen», sagt Müller.

«Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Departementsvorsteher bin ich aber immer noch skeptisch, dass das Ganze am Ende wirklich so umgesetzt wird.» Er werde deshalb an dem Thema dran bleiben, so Müller.