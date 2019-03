Und plötzlich gehts schnell. Bereits in vier Tagen soll nun doch am Centralbahnplatz gebaut werden. Nach dem Streit um die Einsprachen von alt Grossrat Urs Müller und dem Verband Inclusion Handicap teilt das Basler Baudepartement heute überraschend mit, dass wohl beide Einsprachen zurückgezogen werden. Am Donnerstag soll nun mit den Vorbereitungen für den grossen Gleisersatz begonnen werden. Morgen Dienstag wollen die Beteiligten die Pläne im Detail vorstellen.

Wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mitteilt, gibt es aber einen Deal. Das so genannte «Euler-Gleis» soll tatsächlich gebaut werden. Es handelt sich dabei um einen neue Gleisverbindung am nördlichen Ende des Platzes, das vom Perron F beim Hotel Euler in Richtung Aeschenplatz führen soll. Das BVD erarbeite derzeit eine Vorlage, über die der Grosse Rat noch vor Ende 2019 entscheiden soll. Damit knickt Baudirektor Hans-Peter Wessels ein, der den Forderungen des alt Grossrats nachgibt.

Baubewilligung liegt noch nicht vor

Das Gleis beruht auf einer Initiative Müllers, der seine Einsprache aber nur zurückziehen will, wenn Inclusion Handicap mit seiner Einsprache dasselbe tut. Der Behindertenverband hatte sich daran gestossen, dass beim Umbau des als gefährlich geltenden Platzes vor dem Basler Bahnhof die Behindertenanliegen zu wenig berücksichtigt würden.

Tiefbauamt und Basler Verkehrs-Betrieben seien laut Mitteilung allerdings zuversichtlich, dass das Bundesamt für Verkehr die notwendige Baubewilligung rechtzeitig ausstellen werde. So schreibt das BVD: «Die Anliegen der Behindertenorganisationen konnten aus Sicht der Verantwortlichen vollumfänglich berücksichtigen werden.» Es geht um die Erhöhung der Tramperrons, taktile Leitlinien und Aufmerksamkeitsfelder für Sehbehinderte, die verbessert werden sollen.