Die Antwort von Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) ist deutlich: Eine Diskussion über den Umbau des Centralbahnplatzes ist zurzeit nicht erwünscht. Ende März sollen die Bagger auffahren. Priorität hat für die Regierung, die alten Gleise schnellstmöglich zu ersetzen. Diese seien in einem «schlechten, teilweise sogar alarmierenden Zustand», schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Basta-Grossrat Beat Leuthardt.

Dieser forderte einen Baustopp, damit der Centralbahnplatz nicht nur saniert und behindertengerecht gestaltet, sondern auch verbessert wird. Ein solcher Baustopp «hätte gravierende Folgen», antwortet nun Wessels. Es bräuchte Notmassnahmen, welche hohe Zusatzkosten verursachen. Ausserdem wäre ein koordinierter Bauablauf nicht mehr möglich, was zu zusätzlichen Umleitungen und Streckenunterbrüchen für die Fahrgäste führen würde.

Die Diskussion um den Centralbahnplatz neu angestossen hatte Anfang Jahr der frühere Grossrat Urs Müller mit einem überraschenden Vorschlag. Der 8er in Richtung Aeschenplatz solle künftig den Platz nicht mehr direkt vor dem Bahnhofseingang queren, sondern am Nordende des Platzes auf einem noch zu erstellenden Gleisstück – also parallel zur Gegenrichtung. So könnte der Tramverkehr auf dem belebten Platz (rund 100'000 Fahrgäste pro Tag) entflochten werden.