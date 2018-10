«Kirmes verbannt Pony-Karussell», titelte neulich eine deutsche Zeitung. In Basel macht das Gegenteil Schlagzeilen: «Herbstmesse wieder mit Ponyreiten!» Wieder? Waren die Tierchen je weg? Ja, das waren sie. Und zwar aus tierschützerischen Überlegungen heraus.

In den vergangenen Jahren fanden die Messeverantwortlichen keinen Ponyanbieter mehr, der die Auflagen des Veterinäramtes erfüllt und den Tieren genug Pausen angeboten hätte. Dies sei nun aber wieder der Fall, sagte der Basler Messechef Daniel Arni am Dienstag bei seiner Präsentation der «Mäss»-Neuheiten. Kantonstierarzt Michel Laszlo bestätigt dies auf Anfrage. Das Veterinäramt habe das Pony-Karussell bewilligt und werde vor Ort überprüfen, ob alle Auflagen eingehalten werden. Aus Behördensicht also alles im grünen Bereich.

Nicht so für die Tierschützer um Olivier Bieli. Den Initianten der Aktion «Für eine Basler Herbstmesse ohne Tierleid» reichen Bewilligungen und Auflagen nicht. Sie wollen keine Ponys mehr sehen auf dem Petersplatz und generell an der «Mäss». «Die Tiere leiden unter dem Lärm, unter der Monotonie, der sie ständig ausgesetzt sind und unter jenen Kindern, die einen korrekten Umgang mit Tieren noch nicht kennen», sagt Olivier Bieli. Bereits an der Fasnacht kämpfte der Basler Polizist gegen Chaisen, also Pferdekutschen – dort allerdings erfolglos. Das hält ihn nicht von einem weiteren Versuch ab, ein Verbot für Tiere an lauten Veranstaltungen mit vielen Menschen zu erzwingen. Immerhin hat er an der Fasnacht einen Teilsieg errungen: Pferde, die am Cortège teilnehmen, werden seit vergangener Fasnacht aus der Route genommen und einem tierärztlichen Schnellcheck unterzogen. Dass Bieli damit nicht zufrieden ist, versteht sich von selbst.