Chefredaktorin Karin Müller verlässt Telebasel nach sechs Jahren

Wie Telebasel heute mitteilte, verlässt Karin Müller ihre Position als Chefredaktorin und das Unternehmen. Ihr neuer Arbeitsort wird ab spätestens 1. Januar 2021 das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Meilen, Zürich. Dort wird sie die Leitung über ein rund 22-köpfiges Team übernehmen, teilt Telebasel mit.

Karin Müller sagt gegenüber Telebasel, dass sie sich nach dem abgeschlossenen EMBA an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich beruflich weiterentwickeln will: «Was mich an der neuen Stelle fasziniert, ist die Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsprozess. Meine bisherige Führungs-, Coaching- und Kommunikations-Erfahrung werde ich im Rahmen des Bundesgesetzes AVIG (Bundesgesetz zur Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung) mit meinen Vorgesetzten und dem neuen Team in dieser herausfordernden Corona-Zeit einsetzen», sagt die Chefredaktorin.

Nachfolge noch nicht geklärt

Bereits anfangs Juni habe Karin Müller gemäss Telebasel ihren Entscheid zum Weggang gefällt, schreibt Telebasel. Heute wurden das Team und der Stiftungsrat des Unternehmens darüber in Kenntnis gesetzt. «Telebasel hat Karin Müller viel zu verdanken. Wir lassen sie nur ungern ziehen», sagt Nikolaus Tamm, Stiftungsratspräsident Telebasel.

Noch bis Ende Oktober bleibt die Chefredaktorin Telebasel noch erhalten. Über die Neubesetzung ihrer Stelle wolle Telebasel zum entsprechenden Zeitpunkt informieren.