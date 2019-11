Chemische Substanz im Rhein: IWB ergreifen Massnahmen zur Sicherung des Trinkwassers

Bei einer Überprüfung des Rheinwassers und des Trinkwassers stellten die IWB eine unbekannte chemische Substanz im Fluss fest. Nach weiteren Untersuchungen konnten IWB und das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) die Substanz als Ethyldimethylcarbamat identifizieren.

Das AUE habe umgehend Massnahmen eingeleitet, um den Eintrag der Substanz in das Rheinwasser zu reduzieren, wie das Amt am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig haben die IWB vorsorgliche Massnahmen ergriffen, um die Trinkwasserqualität sicherstellen zu können. Das Trinkwasser könne ohne Einschränkung konsumiert werden. Die Badewasserqualität des Rheinwassers sei ebenfalls gewährleistet.

Abklärungen zeigten, dass der Stoff Ethyldimethylcarbamat von der Bayer AG via Infrapark Baselland in die ARA Rhein geleitet wird. Abklärungen bei Bayer ergaben, dass dieser Stoff als Nebenprodukt der Produktion seit Mitte 2019 via Abwasser in die Abwasservorbehandlung des Infraparks geleitet wird. Von dort gelangt er zur ARA, wo ein Teilabbau stattfindet.

Bayer hat die Produktion umgehend gestoppt und dem AUE ein Massnahmenpaket vorgelegt. Zwischenzeitlich wurde veranlasst, dass die Menge an Ethyldimethylcarbamat dauerhaft reduziert wird. Nach Rücksprache mit dem AUE hat Bayer die Produktion wieder aufgenommen.

Die IWB haben die Wasserentnahme aus dem Rhein bereits Ende Oktober 2019 vorsorglich abgestellt und nutzt zurzeit Wasser aus dem Fluss Wiese. Ausserdem prüfen die IWB den vorzeitigen Ersatz der Aktivkohlefilter in der Trinkwasseraufbereitungsanlage in den Langen Erlen.

Das Amt entwarnt aber, es seien «zu keinem Zeitpunkt relevante Höchstwerte im Rhein- oder im Trinkwasser» überschritten worden. Die Bevölkerung in der Region Basel könne das Trinkwasser bedenkenlos konsumieren.