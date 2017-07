Entgegen der Vorstellungen der Deutschen Bahn (DB, Artikel gestern) wird es bei der Durchfahrt des Badischen Bahnhofs für Chlorgaszüge eine Temporeduktion auf 40 km/h geben. Umgesetzt werden soll dies bis Ende 2018, wie aus einer gemeinsamen Erklärung von Wirtschaft, SBB, Bundesamt für Verkehr (BAV) und Bundesamt für Umwelt (Bafu) hervorgeht. Auch sollen so rasch wie möglich die aktuell sichersten Kesselwagen eingesetzt werden.

Für den Kanton Basel-Stadt begrüsst das Gesundheitsdepartement die Temporeduktion. Dies werde die Chlorgasrisiken im Badischen Bahnhof reduzieren. Im Gespräch sei man mit den Bundesbehörden noch über bauliche Massnahmen. «Aus unserer Sicht sind diese am Badischen Bahnhof nach wie vor notwendig», schreibt Mediensprecherin Anne Tschudin.

Bundesamt für Verkehr unterstützt Deutsche Bahn

Gemeint sind damit Massnahmen wie ein Extragleis oder die Einhausung des Gleises, auf dem Gefahrguttransporte verkehren, aber genau dies hatte die DB abgelehnt. Unterstützung erhält sie vom BAV, das die Risiken im Badischen Bahnhof als «tragbar beurteilt», wie die BAV-Medienstelle schreibt. Generell habe sich diese Einschätzung nicht verändert. Im aktuellen Screeningbericht des Bundes zu Personenrisiken beim Transport gefährlicher Güter auf der Bahn entspreche sie jener von 2011. Weiter heisst es: «Zur Zeit werden keine zusätzlichen Massnahmen im Badischen Bahnhof gefordert.»

Das BAV betont, dass die erwähnte Temporeduktion nur für Züge gelte, die so zusammengestellt sind, dass sie lediglich Chlor transportieren. Es geht also nicht allgemein um Gefahrentransporte. Das BAV gibt zu bedenken: «Geschwindigkeitsreduktionen können neben einem möglichen Gewinn an Sicherheit einen negativen Einfluss auf die Kapazität und die Betriebsstabilität haben. Dies gilt es jeweils gegeneinander abzuwägen.»

Unterschiedlicher Meinung sind BAV und Kanton darüber, wem die Gleise gehören, die von der Grenze durch den Bahnhof zu den Basler Rheinbrücken führen. Für das BAV ist es Deutschland. Der Kanton schreibt: «Das Bundesamt für Verkehr ist als Inhaber des betrachteten Verkehrsweges für den Vollzug der Störfallverordnung auf Schweizer Boden zuständig und damit auch für die Entscheide im vorliegenden Fall, nicht die Deutsche Bahn. Die DB ist der Betreiber.»

Der Kanton betont, dass er bereits im Mai 2016 Einsprache gegen das Plangenehmigungsverfahren des Ausbauprojekts der DB erhoben habe. «Damit haben wir uns weitere Rechtsmittel im Verfahren gesichert», betont Tschudin.

Schon viele Jahre Thema

Christian von Wartburg (SP) ist innerhalb der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats zuständig für das Gesundheitsdepartement und damit für die Problematik der Gefahrentransporte durch den Badischen Bahnhof. Der Grossrat verweist darauf, dass die GPK die Situation bereits ab 2013 jährlich in ihren Berichten moniert habe: «Wir haben schon damals gesagt, dass das Risiko untragbar ist, weil unter anderem die Chlorgastransporte zunehmen.» Nicht nachvollziehbar findet er, dass die geforderten Geschwindigkeitsreduktionen nicht schon längst umgesetzt sind.

Die GPK beruft sich in ihren Stellungnahmen auch auf Einschätzungen der kantonalen Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit, die baulichen Massnahmen gefordert hatte. Der Regierungsrat habe aber keine Handhabe, diese zu verfügen, so Anne Tschudin. Gemäss Artikel 23 der Störfallverordnung beim Verkehrsweg Schiene sei alleine das BAV für den Vollzug der Störfallverordnung zuständig.