Chöre 2400 singende Kinder und Jugendliche in Basel: Im Mai findet das 13. Europäische Jugendchor Festival statt Vom 17. bis zum 21. Mai versammeln sich in Basel und der Region Chöre aus 13 Ländern, erwartet werden über 30’000 Besuchende. Dieses Jahr findet die Festivaleröffnung zum ersten Mal in der St. Jakobshalle statt.

Das Jugendchorfestival lockt immer zahlreiche Mitwirkende und Musikbegeisterte nach Basel. Hier 2016 auf dem Münsterplatz. Bild: Martin Toengi

Nach fünf Jahren findet das Europäische Jugendchor Festival (EJCF) in Basel wieder in vollen Zügen statt. Eigentlich wird der Anlass alle zwei Jahre durchgeführt, das Festival 2020 musste wegen Corona aber abgesagt werden. Im Jahr 2021 war Publikum zwar wieder zugelassen, das Chorsingen war aber nach wie vor verboten, weshalb es nur Musikstreams gab. Auch die Chöre aus dem Ausland konnten nicht eingeladen werden. «Die Vorfreude auf die 13. Ausgabe ist deshalb besonders gross», sagt die Festivalleiterin Kathrin Renggli.

Vom 17. bis zum 21. Mai versammeln sich in Basel und der Region rund 2400 singbegeisterte Kinder und Jugendliche, erwartet werden über 30'000 Besuchende. Dieses Jahr findet die Festivaleröffnung zum ersten Mal in der St.Jakobshalle statt. Am Mittwochabend vor Auffahrt präsentieren dort über 1000 Jugendliche aus 13 Ländern Musik aus ihren Herkunftsregionen und vertonen gemeinsam den Animationsfilm «Circuit» mit einer Neukomposition des Basler Filmmusikkomponisten Balz Aliesch.

Achse Stadtcasino – Theater Basel wird zum neuen Festivalzentrum

Dieses Jahr reisen Gesangsgruppen aus Belgien, Finnland, Frankreich, Georgien, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Polen, Serbien und der Ukraine nach Basel, und auch einen Gastchor aus den Philippinen wird es geben. «Das Singen hat in der philippinischen Kultur einen grossen Stellenwert», sagt Renggli. Aus der Schweiz nehmen sieben Jugendchöre am Festival teil, aus Basel sind die Musik-Akademie Basel sowie die Knaben- und Mädchenkantorei vertreten.

In den Tagen nach dem Eröffnungskonzert bietet das Festival ein vollgepacktes Konzertprogramm in Basel und der Region. Die Achse Stadtcasino - Theater Basel wird zum neuen Festivalzentrum. Sowohl im Foyer Public im Theater Basel als auch auf dem Barfüsserplatz wird es Veranstaltungen geben, im Stadtcasino können Interessierte die Musikkulturen von Georgien, den Philippinen und Finnland besser kennen lernen. Auf dem Chorschiff gibt es neu die Möglichkeit, gemeinsam mit den Chören aus Israel, Belgien und der Schweiz zu singen.

Fünf Open-Air-Bühnen in der Basler Innenstadt

Am Samstagnachmittag treten über 1000 Jugendliche am «Singe uf dr Strooss» auf fünf Open-Air-Bühnen in der Basler Innenstadt auf. Beendet wird das Festival am Sonntag mit einem Schlusskonzert im Stadtcasino Basel.

Ein neues Angebot wurde mit dem EJCF Atelier geschaffen, bei dem sich 23 Chöre unter der Leitung bekannter Koryphäen zu Themen wie Choreografie, Body Percussion oder Schweizer Volkslieder weiterbilden können. Unter der Leitung des lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds erarbeiten 220 Jugendliche zudem die Multimedia-Symphonie «Nordic Light» und führen sie im Stadtcasino auf.

Kostenpunkt: 1,6 Millionen Franken

Rund 600 der jungen Chorsänger und Chorsängerinnen sind dieses Jahr in Gastfamilien in der Region Basel untergebracht. Neben Musikschulen, Kirchengemeinden und Gymnasien helfen neu auch Einzelpersonen und die Basler Organisation Centrepoint mit, genügend Gastbetten zu finden.

Die Durchführung des Jugendchor Festivals kostet knapp 1,6 Millionen Franken. Das Bundesamt für Kultur steuert 250'000 Franken bei, die Swisslos-Fonds Basel-Stadt und Basel-Landschaft je 200'00 Franken.