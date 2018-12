St. Jakobshalle, Mittwochvormittag. Irgendwo üben rund 100 Dudelsack-Spieler. Überall wuseln Arbeiter umher. Im Foyer informiert Erik Julliard über die neue Ausgabe seines Christmas Tattoo: «Santa Claus hat bekanntlich seinen Job vor einer Woche erledigt und kann sich auf ein gemütliches Weihnachtsfest freuen. Doch wie feiert er Weihnachten?» Die Antwort gibt der Produzent gleich selber: «Von links bis rechts auf der Weltkarte statten alle Santa einen Besuch ab und grüssen ihn.»

Die Dudelsack-Spieler legen noch einen drauf, als Julliard Oberstleutnant Jon Ridley das Wort erteilt. Der «Principal Director of Music Royal Marines» aus Grossbritannien freut sich, dass er mit zwei Bands am Tattoo auftreten kann. Insbesondere spielen seine «Marines» mit den Schweizer Kollegen «Jingle Bells». Die Dudelsackspieler pausieren, als Maria Stadell, Leiterin des schwedischen «Sollentuna Gosskör», ihren Knabenchor vorstellt. Wobei auch viele Mädchen mitmachen, deren Stimmen den Klassiker «Santa Lucia» erhellen. In der Halle wird fleissig aufgestellt. Vier mobile Hebebühnen surren über die Auftrittsfläche. In der Mitte der Halle steht ein Techniker hinter seinem Bedienpult, trägt Kopfhörer und gleitet mit seinen Fingern über die Knöpfe, die die Kugeln an der Decke zum Leuchten bringen. Auf der einen Tribünenseite sitzt der «Sollentuna Gosskör» und singt sich ein, begleitet von einer Kreissäge der Arbeiter. Wenige Minuten später beginnt der Chor mit seiner Dirigentin eine Probe.

Der Techniker hat inzwischen die Knöpfe für die Schneemaschine gefunden und testet: Es schneit in der Halle. Plötzlich ist die Aufmerksamkeit aller auf zwei achtwöchige Bernhardiner gerichtet. Zusammen mit weiteren sechs Welpen sind sie für die «Jöö»-Effekte zuständig. Neben Marines und Dudelsäcken treten auch die Nachtfalter aus Pratteln und der Musikverein Bubendorf auf. Höhepunkte sind auch Kunstradfahrer, die «Harley Niggi Näggi» oder die «Classic Christmas Cars Basel».

Julliard hat ein Lächeln im Gesicht: «Alles was geplant ist, kommt zusammen.» Geplant ist auch, noch mehr Tickets zu verkaufen. 70 Prozent sind weg, was 16 000 Besuchern entspricht.