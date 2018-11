Ob dreissig Minuten Aussicht vom London Eye, eine Gondelfahrt durch Venedig oder zwei Eintritte in den Vatikan: Oft ist die tatsächliche Reise noch das Günstigste an einem kleinen Europa-Trip. Billigairlines machen es möglich, dass eine Reise mit dem Flugzeug für viele erschwinglich wurde, der Nimbus des Exklusiven ist zumindest in Industrieländern verflogen. Gerade Schweizer sind Vielflieger, reisen im Schnitt mehr als 8000 Kilometer pro Jahr durch die Luft. Zehnmal so viel wie der Weltdurchschnitt.

Der Trend setzt sich seit den Nullerjahren fort: Für die vergangenen fünf Jahre bedeutet das eine Zunahme von 62 Prozent. Aufgezeigt haben das Umweltverbände anlässlich einer Medienkonferenz am Mittwoch in Bern. Sie wollen so Druck ausüben auf das nationale Parlament, das derzeit ein neues CO2-Gesetz berät. In der vorberatenden Kommission war eine Flugticketabgabe zwischen 12 und 50 Franken bereits ein Thema, allerdings knapp gescheitert (bz von gestern). Die teuereren Flugtickets könnten die Entwicklung allerdings lediglich bremsen und nicht etwa aufhalten, sagte Patrick Hofstetter, Leiter Klima und Energie beim WWF Schweiz.