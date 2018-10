Von einem «historischen Tag» war die Rede, von einem «neuen Kapitel in der Partnerschaft der beiden Basel». Die Regierung haben sich auf eine neue Finanzierung der gemeinsamen Universität geeinigt, welche sie am Donnerstag den Medien vorstellten. Gleichzeitig soll in der Baselbieter Gemeinde Münchenstein ein neuer Standort für

die Wirtschaftswissenschaftliche und die Juristische Fakultät entstehen. Von allen Seiten ernteten die Regierungen dafür viel Lob.

Er sei ebenfalls froh, dass die Modalitäten für das weitere Vorgehen nun festgelegt seien, versichert der ehemalige Basler Erziehungsdirektor und heutige LDP-Nationalrat Christoph Eymann. «Ganz so euphorisch wie die beiden Regierungen bin ich aber nicht.» Denn viele wichtige Fragen seien weiter offen: «Wie viel Geld wird die Uni beispielsweise im Globalbudget erhalten? Das ist das alles Entscheidende.» Noch bis 2021 gilt für die Hochschule ein Sparbefehl. «So darf es sicher nicht weitergehen», findet auch Unirats-Präsident Ueli Vischer. Und nochmals Eymann: «Es ist zwingend, dass die Uni nun wieder mehr Geld erhält. Da ist gerade auch die Basler Regierung gefordert.»