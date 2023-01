Chroniken «Wie schnäll isch doch die Zyt verflosse» – drei Basler Fasnachtscliquen zelebrieren ihre Jubiläen Rätz, Schnooggekerzli und die J.B.-Clique Santihans feiern hohe Jubiläen – letztere zwei haben ihre bewegte Geschichte in Papierform festgehalten. Die schriftlichen Zeugnisse halten ein Jahrhundert Fasnachtsgeist fest.

Das J.B.-Sujet 1960: Der Tambourmajor läuft als Goma voraus, das Gorilla-Weibchen war im Jahr zuvor im Zolli geboren. zvg

Abwesend war Frau Fasnacht in Basel bisher erst zweimal – während des Zweiten Weltkriegs und in der Coronapandemie. Umso nostalgischer sind die beiden zum Jahreswechsel hin erschienenen Jubiläumsschriften zweier der ältesten Basler Cliquen: Die bildlastige Chronik der J.B.-Clique Santihans zum 100-Jahr-Jubiläum und das von Domo Löw mitgestaltete «Cahier Riche» der Schnooggekerzli, mit dem sie ihren 75. Geburtstag begehen.

Genau genommen wird sie 103 Jahre alt, die J.B.-Clique Santihans mit Gründungsjahr 1920, die ihr 100-Jahr-Jubiläum jedoch erst am Samstag, 14. Januar, offiziell feierte. Dass ihre Chronik erst drei Jahre später erscheint, hat bekannte Gründe: «Durch Corona wurden wir ausgebremst», sagte der zum Chronisten bestimmte Jörg Blumer bei der Feier in der Kaserne zur Festgemeinde. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Im Gang spielen Binggis, die Eltern stossen mit Weissem auf das Jubiläum an.

Aus dem F.C. Joung-Bois wurde die J.B.-Clique

Im Jahr 1916, dem dritten Jahr des Ersten Weltkriegs, habe es in Basel fast jeden Sonntag Turniere im 6er-Fussball gegeben, heisst es in der Cliquen-Chronik. Junge Fussballbegeisterte aus dem St. Johann hätten als F.C. Joung-Bois mitgekickt. Weil sie auch Fasnacht machen wollten, entstand daraus 1920 die J.B.-Clique Santihans.

Ursprünglich als Wagenclique formiert, hat sich die Clique vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu einer anerkannten Fasnachtsgesellschaft gemausert. Auch Ende der 1930er-Jahre habe sie sich «nicht dem braunen Zeitgeist verschrieben», wie die «Basler Zeitung» zum 50-Jahr-Jubiläum festhielt. Stattdessen kümmerte man sich intensiv um den Nachwuchs – was sich gelohnt hat, wie sich jetzt zeigt.

Für ihren bescheidenen Fasnachtsgeist vom Comité gelobt

Ein Reigen an Sujets folgte, von «50 Johr Rhyschiffahrt» bis zum «Beatles – (idiot)ismus». Am 25. Februar 1995 lobte das Fasnachts-Comité die Santihänsler: «Dr mached jeede Blausch – dir bassed in kai Scheema». Um ihren Fasnachtsgeist trauerte die J.B. 2020, als sie die Laterne ein- und am selben Abend nach der Absage der Fasnacht wieder auspfiffen: «Ha nonig gwisst vorgeschtert am Moorge, as ich alles fyr d Fasnacht scho wyder kaa versoorge.»

Durfte im Pandemiejahr 2020 nicht laufen: die Laterne mit dem blauen Harlekin. Bild: zvg

Dafür schafft es der blaue Harlekin von der «Pandemie-Laterne» aufs Titelbild der neu erschienenen Chronik. Diese ist in erster Linie als Fotobuch gedacht, erklärt Blumer, der das Projekt mit fünf weiteren Stamm-Mitgliedern initiierte. Statt einer textlich aufgearbeiteten Chronologie habe man sich auf Bildmaterial fokussiert. Aus den vorgesehenen sechzig Seiten wurden schliesslich neunzig, erzählt Blumer den Anwesenden – im Saal ertönen einige Lacher.

Beim klassischen Fotobuch für stattliche 75 Franken Bestellpreis – rund 111 Exemplare wurden bisher bezogen – sollte es jedoch nicht bleiben: mittels QR-Codes sind Filme und Podcasts abrufbar. Diese Kollektion hat es in sich: Alte Zeedel, Videoaufnahmen oder Tonspuren bergen ein grosses Nostalgiepotenzial.

Die Schnooggekerzli holen für ihr «Cahier Riche» Domo Löw ins Boot

Weniger multimedial, dafür mit der eigenen Handschrift von Fasnachtsillustrator Domo Löw, liest sich das «Cahier Riche» der Schnooggekerzli, das zu deren 75-Jahr-Jubiläum erscheint. Auch diese Clique hat eine Geschichte mit rebellischen Untertönen.

Die ursprünglich 1929 aus einer Abspaltung vom Stamm der «Alti Richtig» entstandene Clique wehrte sich von Beginn an gegen den Vereinsgedanken: «Wir sind auch heute noch kein Verein, sondern rechtlich gesehen eine einfache Gesellschaft.» 1998 öffnet sich diese auch für Frauen, seither ist der Stamm gemischt. Besonders die junge Garde darf sich über Wachstum freuen und gehört 2019 zu den grössten Jungen Garden der Basler Fasnacht.

Seite um Seite, farbig und lustvoll dokumentieren die Schnooggekerzli in ihrem «Cahier Riche» unter der Redaktionsleitung von Marc Lüthi ihr Glygge-Leben, das sich nach Corona endlich wieder normalisierte. Etliche Akteurinnen und Akteure kommen zu Wort.

Laternenmaler Lorenz Grieder, der nach 40 Jahren bei den Schnooggekerzli abtritt, erzählt von seiner Nervosität vor jeder neuen Laterne. Zahlreiche junge «Kerzli» berichten von ihrem familiären Bezug zur Clique: Gäbe es sie nicht, hätte er wohl keinen Bezug zur Fasnacht, meint der 23-jährige Trommler Patrice Haberthür. Und Trommlerin Ariane Roulet, 20 Jahre alt, findet: «Fasnacht ist ein Hobby, das mehr als ein Hobby ist – sie gehört einfach zum Leben.»

100 Jahre Rätz Clique

Das Abzeichen der Rätz-Clique zum 100-Jahre-Jubiläum. Selina Meyer / zvg