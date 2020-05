Circus Festival Young Stage in Basel erneut verschoben

Die Risiken wegen der Coronavirus-Krise seien immer noch zu gross und die Planungssicherheit zu gering, um an einer Austragung im September festzuhalten, teilten die Festivalveranstalter am Mittwoch mit. Deshalb habe man beschlossen, den Anlass in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Die bereits gekauften Tickets behielten für den neuen, noch nicht genau festgelegten Austragungstermin im Mai 2021 ihre Gültigkeit, schreiben die Veranstalter weiter. Ticketkäufer würden so schnell wie möglich über die neuen Daten und weitere Details informiert.