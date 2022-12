City Ranking Expats lieben Basel ‒ trotz des frostigen sozialen Klimas Ausländische Fachkräfte wählten dieses Jahr Basel auf Platz sieben unter 50 Städten auf der ganzen Welt. Die Expats schätzen vor allem die hohe Lebensqualität, haben jedoch Schwierigkeiten, privat Anschluss zu finden.

Viele Expats in Basel arbeiten in der Pharma-Industrie bei Roche oder Novartis. Mit der Bezahlung sind sie sehr zufrieden, doch Freundschaften gestalten sich schwierig. Bild: Kenneth Nars

Die Stadt Basel ist unter ausländischen Fachkräften, sogenannten Expats, besonders beliebt: In der jährlichen Umfrage des weltweit grössten Expat-Netzwerks Internations überholte die kleine Stadt im Dreiländereck mit Rang sieben internationale Metropolen wie London (Platz 40), Berlin (31) oder Barcelona (14) mit deutlichem Abstand.

Die Vielfalt unter den Top Ten ist sehr gross: Dubai, Mexico City, Bangkok und Melbourne schafften es auf die vorderen Ränge, mit Valencia auf dem ersten Platz. Unter den letzten zehn tauchten überraschend auch die beliebten Reiseziele Rom, Istanbul und Paris auf. Das Schlusslicht bildet Johannesburg.

Im nationalen Vergleich ist Basel vor Lausanne und Zürich Spitzenreiter

Im nationalen Vergleich liegt Basel sogar an der Spitze: Genf konnte im internationalen Ranking nur den 34. Platz belegen, Zürich folgt auf Platz 20 und Lausanne erreicht Rang 18. Schuld an den vergleichsweise schlechten Ergebnissen sind in diesen Städten vor allem die Finanzen.

Wie in der ganzen Schweiz schätzen Expats in Basel vor allem die hohe Lebensqualität, die sich insbesondere über Klima und Umwelt, Sicherheit und eine gute Infrastruktur ausdrückt. Weniger zufrieden sind die 12‘000 Studienteilnehmenden hingegen mit Kultur- und Nachtleben sowie der kulinarischen Vielfalt in der hiesigen Gastronomie.

Die grössten Herausforderungen begegnen den Expats im Privaten. So empfinden 30 Prozent der ausländischen Fachkräfte in Basel die hiesige Bevölkerung als mehrheitlich unfreundlich, 27 Prozent haben Mühe sich an die lokale Kultur zu gewöhnen und ganze 58 Prozent finden es schwierig, Freundschaften mit Baslerinnen und Baslern zu schliessen – 24 Prozent empfinden dies sogar als «extrem schwierig».

Expats haben heutzutage dieselben Probleme in Basel wie vor acht Jahren

Die seit 1982 in Basel lebende US-Amerikanerin Kathy Hartmann-Campbell überraschen diese Ergebnisse nicht. Die Kommunikationstrainerin gründete bereits vor zehn Jahren den Verein Basel Connect in der Hoffnung, darüber ein Götti-System etablieren zu können, dass Expats einen leichteren Zugang zur Basler Bevölkerung verschafft. Doch zu wenige meldeten sich an.

Seitdem haben sich die Probleme kaum verändert, ist Hartmann-Campbell überzeugt. Denn in der Schweiz herrsche nach wie vor wenig Mobilität:

«Schweizerinnen und Schweizer führen Freundschaften, die auf die Primarschule zurückgehen. Für neue Kontakte ist im späteren Erwachsenenalter kaum Platz.»

Entsprechend zeigen die Erhebungen von Internations, dass die Anschlussmöglichkeiten nicht nur in Basel ein Problem darstellen. Ein sprachliches Problem sieht Hartmann-Campbell allerdings weniger: «Meiner Erfahrung nach spielt die Sprache keine so grosse Rolle. Ich konnte bereits Hochdeutsch, als ich in die Schweiz kam, und lernte schnell Schweizerdeutsch.» Schweizer Freundinnen habe sie dadurch nicht leichter gefunden.

Heute ist Hartmann-Campbell dennoch auch mit Schweizerinnen und Schweizern befreundet. Die meisten seien national gemischte Paare, man finde Anschluss über Gemeinsamkeiten. So rate sie auch allen Expats wenigstens einem Verein beizutreten. Dass Basel dank der hohen Lebensqualität dennoch auf Platz sieben im Ranking gelandet ist, freut Hartmann-Campbell dennoch sehr:

«Ich nenne Basel immer Cosmopolitan Village. Selbst wenn man keine Freundschaften schliesst, hat man hier dennoch ein Gefühl von Intimität.»