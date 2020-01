Clarashopping an Zürcher verkauft – das Haus braucht mehr Kunden

Aus 21 mach eins: Die Zürcher Investmentfirma Nova Property Fund Management AG hat das Basler Einkaufs- und Geschäftshaus Clarashopping an der Ecke Greifen- und Rebgasse im Kleinbasel aufgekauft. Zuletzt gehörte die Liegenschaft aus den 1980er-Jahren einer bunten Mischung von Eigentümern: Privatpersonen, Firmen und Pensionskassen.

Die neue Besitzerin zeigt sich von der Akquisition angetan. Von einer «Top-Lage in Kleinbasel», die «ideal» sei für eine Retail-Nutzung, spricht die Medienverantwortliche Sarah Ackermann. Tatsächlich aber ist im Haus selbst zurzeit wenig los. Grösster verbleibender Mieter ist die Kleiderkette H&M, die über Jahre die Flächen ehemaliger Mieter wie Interdiscount, Bodyshop, Champion, Merkur-Café und sogar des verblichenen Citydisc übernommen hat. Daneben belegt die Postfinance eine grössere Fläche.

Von den langjährigen Ladenmietern ist das Reisebüro Travel Point von Roger Berberat verblieben. Dazu gesellen sich ein Shop von Chocolatier Läderach, ein Stoffladen sowie ein paar kleine Boutiquen aus den Bereichen Kosmetik, Kleidung und Handy-Reparatur. Seit zudem Roche 2019 die Büros im Clarashopping geräumt und auf dem eigenen Firmenareal angesiedelt hat, steht zusätzlich eine ausladende Bürofläche leer.

Mehr Innovation dank eines Pop-Up-Projekts

Im einst von Lebhaftigkeit geprägten Geschäftshaus ist es schon lange ruhig. Der Reiseunternehmer und Inhaber von Travel Point, Roger Berberat, ist zugleich Präsident der IG Clarashopping. Er sagt: «Tatsächlich ist die Lage 1a. Aber vorsichtig ausgedrückt hat das Haus in den vergangenen Jahren etwas abgegeben.» Aus Sicht der IG hat die Liegenschaft nach wie vor Potenzial. Es brauche aber mehr Innovation bei Einrichtung und Bespielung sowie einige Investitionen. Denn: «Visuell ist das Haus immer noch vom Stil der Achtzigerjahre geprägt.»

Die IG arbeitet zurzeit an neuen Konzepten für die Bespielung leerstehender Flächen. So ist etwa ein Pop-Up-Restaurant im Obergeschoss in Planung, ebenfalls seien Co-Working-Spaces denkbar. Damit, so Berberat, würde das Haus zu mehr Charakter gelangen. Gleichzeitig könne das Clarashopping wieder attraktiver für neue Mieter aus dem Detailhandel werden. Entsprechend soll sich das Pop-Up-Angebot deutlich von den am Claraplatz ansässigen Schnellverpflegerketten abheben. Grosse Sprünge kann die IG auf eigene Faust allerdings keine machen. «Dafür fehlt es an Kapital», so Berberat.