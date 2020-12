Co-Direktion des Naturhistorischen Museums Basel gefestigt

Die definitive Anstellung sei gemeinsam mit der Museumskommission beschlossen worden, teilte das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mit. Die beiden Co-Direktoren hätten bewiesen, dass sie das beliebte Museum auch in der herausfordernden Zeit des Umbruchs «hervorragend» leiten und weiterentwickeln konnten, heisst es in der Medienmitteilung.

Ursprünglich waren Alder und Thüring nach einer gescheiterten Wahl eines neuen externen Direktors als interne Übergangslösung bis zur Fertigstellung des geplanten Museumsneubaus eingesetzt worden. Die ursprünglich auf 2024 geplante Eröffnung des Neubaus im St. Johann-Quartier verzögert sich nun aber unter anderem wegen Einsprachen um voraussichtlich zwei Jahre.

Das Leitungsteam habe sich auch inhaltlich als «ideale Besetzung» erwiesen, heisst es. Das beliebte Museum sei in der Bevölkerung stark verankert und leiste mit Sonderausstellungen, wie aktuell mit «Erde am Limit», wichtige Beiträge zur Diskussion über die Entwicklung der Natur und ihrer Ressourcen.