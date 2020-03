Die Meldungen zu den Pandemie-Massnahmen und deren Auswirkungen überschlagen sich in der Schweiz zurzeit täglich. Damit Sie den Überblick über die Geschehnisse in der Region Basel behalten können, kuratieren wir für Sie im Lagereport täglich die wichtigsten Nachrichten der bz in einer Übersicht.

Dieser Lagereport wird ab Dienstag, 24. März, laufend mit Fokus auf die Auswirkungen und Massnahmen in Basel und Umgebung aktualisiert.